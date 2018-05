Dass die vergangenen Wochen für den Oberliga-Aufsteiger FC Monheim nicht einfach waren, lässt sich alleine an den jüngsten Resultaten ablesen. Neben der 0:5-Pleite bei der SSVg Velbert gab es zwei 1:2-Heimniederlagen gegen die inzwischen als Absteiger feststehenden VfR Krefeld-Fischeln und Cronenberger SC. Auffällig: Seit Anfang März war der Klassenerhalt praktisch in trockenen Tüchern – und anschließend schaffte der FCM in neun Partien nur noch einen Sieg.

Der Trainer des VfB 03 versucht, die Spannung im Team hoch zu halten, denn die Partie am Sonntag (15 Uhr) bei der SSVg Velbert hat es in sich. „Das ist eine gute Mannschaft, die auch individuell gut besetzt ist“, stellt der 36-Jährige fest. Doch der Hildener Coach kann nach der viertägigen Regenerationspause vor Pfingsten nun aus dem Vollen schöpfen. Einzig die Langzeitverletzten Gianluca de Meo, Timo Kunzl und Denis Ivosevic stehen nicht im Kader. Dafür aber Fabian Andree, der jetzt seine höherklassige Karriere beendet und die Laufbahn in der zweiten Mannschaft ausklingen lassen will. „Ob er am Sonntag zum Einsatz kommt, müssen wir abwarten. Er wird aber auf jeden Fall zu Hause gegen Cronenberg sein Abschiedsspiel bekommen“, erklärt Marcel Bastians. bs

Welches Ausmaß der personelle Engpass derzeit annimmt, lässt sich an den Planungen für die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim TV Jahn Hiesfeld ablesen. Derzeit stehen Ruess lediglich 13 Akteure zur Verfügung. Hiesfeld war im Winter einer der Kandidaten für die Meisterschaft – bis sich die Verantwortlichen dazu entschieden, keine Unterlagen zum Erwerb einer Lizenz für die Regionalliga einzureichen. Anschließend gab es ein Loch mit sechs Spielen in Folge ohne Sieg, doch inzwischen hat sich der Tabellenfünfte (53 Zähler) wieder gefangen: Aus den vergangenen vier Partien holte er immerhin drei Erfolge. „Das ist eine unheimlich erfahrene und abgezockte Oberliga-Mannschaft. Wenn wir die ins Rollen kommen lassen, kann es für uns böse enden. Das wollen wir natürlich vermeiden“, erklärt Ruess, der womöglich noch ans 0:5 in Velbert denkt. mroe

Die Sportfreunde Baumberg verabschieden Trainer und Spieler

Der Abschied naht, und Salah El Halimi erledigt momentan viele Dinge das letzte Mal. Sein Entschluss, aus privaten Gründen als Trainer des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg aufzuhören, war eine Entscheidung der Vernunft – um künftig mehr Zeit für die Familie zu haben. Als der 41-Jährige jetzt nach der Pfingstpause wieder mit dem Training loslegte, spürte der SFB-Coach etwas fernab von Logik und Verstand: Allmählich kommt Wehmut auf. „Natürlich fällt mir das alles nicht leicht“, sagt E Halimi, „ich realisiere immer mehr, dass es bald vorbei ist. Plötzlich habe ich gemerkt, dass jetzt mein letztes Heimspiel da ist.“

Der Verein will morgen vor der Partie gegen den VfB Speldorf diejenigen Trainer und Spieler, die Baumberg verlassen, etwa eine Viertelstunde vor dem Anpfiff verabschieden. Dazu gehören neben El Halimi und Torwart-Trainer Marco Ketelaer die Spieler Miguel Lopez Torres, Kisolo Deo Biskup und Antonio Vella.

Mehrere Führungsspieler würden ihrem Coach zum Abschied gerne den dritten Platz in der Abschluss-Tabelle mit in den einstweiligen Fußball-Ruhestand geben und versprachen: „In den letzten Spielen geben wir noch einmal alles!“

Dazu müssten die mit 58 Punkten auf Rang vier liegenden Sportfreunde den VfB Homberg (59) überholen – was mindestens ein hartes Stück Arbeit wird, weil nach der bereits schwierigen Aufgabe gegen Speldorf zum Abschluss die Partie beim Zweiten SpVg. Schonnebeck wartet (3. Juni, 15 Uhr). mid

Bei Ratingen steht Felix Burdzyk gegen TuRU Düsseldorf im Tor

Zwei Spieltage noch, dann ist die Saison in der Fußball-Oberliga vorbei. Ratingen 04/19 tritt morgen (15 Uhr) zum letzten Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf an. „Es wäre schön, wenn wir in den letzten beiden Spielen noch einmal sechs Punkte holen würden“, sagt der Trainer. Am letzten Spieltag geht’s gegen das abgeschlagene Schlusslicht DSC 99. In den letzten beiden Spielen erhalten auch die Spieler, die den Klub verlassen, noch einmal Spielzeiten. So wird im Tor nicht Dennis Raschka, sondern sein Ersatzmann Felix Burdzyk stehen. asch