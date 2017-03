Die Verschnaufpause fällt kurz aus

In der englischen Woche gelang in der Oberliga nur Ratingen ein Erfolg. Hilden und Baumberg patzten.

Kreis Mettmann. Das hatten sie sich beim VfB 03 Hilden ganz anders vorgestellt. Aber der Anschlusstreffer in der Partie beim SV Hönnepel-Niedermörmter des aufgrund einer Sprunggelenkverletzung erst spät eingewechselten Stefan Schaumburg nach Zuspiel von Patrick Percoco fiel zu spät (90.), um an der nicht einkalkulierten 2:3 (0:0)-Pleite noch etwas zu ändern. In der ersten Halbzeit war es ein zähflüssiges Spiel. Die Hildener konnten das aus dem 3:0-Heimsieg gegen Hiesfeld gewonnene Selbstvertrauen nur selten auf den Platz bringen. Es fehlten Passsicherheit und Zielstrebigkeit. Die Elf von Trainer Georg Mewes machte im Mittelfeld die Räume eng und konterte das ein oder andere Mal gefährlich. Der kämpferische Einsatz überwog auf beiden Seiten. Ein Freistoß (11.) von Denis Ivosevic war der einzige Höhepunkt – Torwart Martin Hauffe lenkte den Ball gerade noch um den Pfosten. Im zweiten Durchgang wurde es munterer. Den Freistoß von Gianluca de Meo lenkte Hauffe den Querbalken (53.) und gewann auch das Duell gegen Park Ilkwon (55.). Nichts zu halten gab es dagegen, als de Meo präzise auf Khalid Al-Bazaz passte – 1:0 für die Hildener (57.). Doch die Freude der Gastgeber dauerte nur drei Minuten. Andre Trienenjost erzielte den Ausgleich. Und Dominik Borutzki traf sogar zum 2:1 (71.). Zuvor hätte Pascal Weber zweimal (66., 69.) egalisieren können. Als die Hildener am Ende mehr und mehr die Offensive suchten, wurden sie durch den Treffer von Moritz Amler (87.) klassisch ausgekontert. ER

Tim Manstein ragt beim Sieg von Ratingen 04/19 heraus

Den Fußballern von Ratingen 04/19 gelang die Wiedergutmachung: Nach der indiskutablen Leistung gegen TuRU setzte sich der Oberligist verdient mit 3:2 (1:0) gegen den SC Kapellen-Erft durch. Die Ratinger gingen früh in Führung: Tim Manstein flankte in Ruhe, fand am zweiten Pfosten Carlos Penan, und der markierte das 1:0 (8.). Fortan war 04/19 die spielbestimmende Mannschaft – einzig der zweite Treffer wollte zunächst nicht fallen, trotz Chancen im Überfluss. Und Kapellen? Die Gastgeber meldeten sich erst nach dem Seitenwechsel im Spiel an und erzielten nach einer Stunde fast den überraschenden Ausgleich. 04/19-Schlussmann Dennis Raschka rettete in höchster Not. Manstein krönte seine starke Leistung mit dem 2:0 (71.), Luka Bosnjak erhöhte sogar auf 3:0 (75.), ehe Kapellen mit einem späten Doppelpack noch für eine hektische Schlussphase sorgte. new

Baumberger liefern grandiose Aufholjagd und verlieren noch

Das nennt sich dann wohl irre. Zwischendurch sah es so aus, dass Oberligist Baumberg in der Partie beim TSV Meerbusch eine schmerzhafte Pleite kassiert. Das Team von Trainer Salah El Halimi lag zu Beginn der zweiten Hälfte fast aussichtslos hinten – 0:4 (49). Keine Viertelstunde später hatten die Gäste durch vier Treffer innerhalb von sechs Minuten – Miguel Lopez Torres (55./56.), Ivan Pusic das 3:4 (58.) und Robin Hömig (61./FE) – zum 4:4 ausgeglichen. Zu einem Happy End kam es allerdings nicht, denn Baumberg zog mit 4:6 (0:3) den Kürzeren. Glück im Unglück: Der ETB Schwarz-Weiß Essen auf dem ersten Abstiegsplatz, verlor gegen TuRU Düsseldorf mit 2:3. Die Sportfreunde sind nur noch Zwölfter, liegen aber mit 29 Zählern weiter vier Punkte besser als Essen. Auf der ohnehin langen Verletztenliste der Sportfreunde steht nun zusätzlich Roberto Guirino. Der Linksverteidiger erlitt nach einem Zusammenprall eine stark blutende Wunde über dem Auge, die im Krankenhaus genäht werden musste. mid

Der ASV Mettmann bleibt zum vierten Mal in Folge ungeschlagen

Durch den 2:0(0:0)-Sieg gegen den TV Kalkum-Wittlaer setzte der ASV Mettmann seine Serie guter Vorstellungen in der Landesliga fort. Die Mettmanner haben die vergangenen vier Spiele gewonnen – und dabei keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Gegen den Oberliga-Absteiger und derzeitigen Tabellenletzten kontrolliere der ASV das Geschehen von Beginn an. Bei den Gästen wusste nur der überragende Torwart Julian Gaszak zu überzeugen. Nur ihm war es zu verdanken, dass sein Team bis zur Pause noch keinen Gegentreffer kassiert hatte. Der fiel erst nach dem Seitenwechsel, als Phil Eilenberger den Ball nach der feinen Einzelleistung von Feyzullah Demirkol aus kurzer Distanz zum 1:0 (59.) einschob. Anschließend verlor die bis dahin flotte Partie an spielerischer Qualität – was vor allem daran lag, dass durch viele Fouls und Nickligkeiten der Spielfluss zunehmend verloren ging. Feyzullah Demirkol erzielte kurz vor Schluss dann doch noch das 2:0 (87.). K.M.

Der FC Monheim verliert nach der Pause völlig den roten Faden

Der FC Monheim ließ im Aufstiegskampf der Landesliga erneut Federn, denn beim Vorletzten TSV Bayer Dormagen kam das Team von Trainer Dennis Ruess trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Die ohne den gesperrten Abwehrchef Alexander Karachristos angetretenen Monheimer gingen durch einen Doppelschlag von Eray Bastas mit 2:0 in Führung (27./31.). Nach dem Seitenwechsel verlor der FCM aber komplett den Faden. Derman Disbudak hätte die Partie bei seiner Riesenchance dennoch zugunsten der Monheimer entscheiden können (71.), ehe die Gastgeber auf 1:2 herankamen (73.) und kurz vor Schluss im Anschluss an einen Einwurf das 2:2 (83.) erzielten. In der Tabelle rutschte Monheim (46 Punkte) auf Rang vier ab. Der SC Velbert (47) ist Dritter, der FSV Vohwinkel (51) Zweiter. mroe

