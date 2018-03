Das Skaterhockey-Team der SG Monheim tritt in der Landesliga an.

Monheim. Eine ganze Menge Arbeit haben die Trainer und die Offiziellen der SG Monheim Skunks in den vergangenen Wochen und Monaten investiert. Neben organisatorischen Änderungen innerhalb der Abteilung ging es besonders um die Mannschaften, die bestens vorbereitet in die neue Skaterhockey-Saison gehen sollen. Die „Stinktiere“ nehmen die Serie 2018 zunächst mit vier Teams auf: Herren, Jugend, Schüler (zwei Mannschaften). Später werden auch die neuen Bambini um Tore und Punkte kämpfen. Einen starken Umbruch mussten dabei die Herren vollziehen, die nach einer enttäuschenden Saison 2017 diesmal ganz anders auftreten wollen. Klares Ziel der Skunks ist es, in der Landesliga Rheinland ein Wort bei der Vergabe der Meisterschaft mitzureden.

Fünfter Tabellenplatz entsprach nicht den Erwartungen des Teams

Als im vergangenen Jahr abgerechnet wurde, standen die Monheimer mit nur vier Siegen aus 14 Partien auf dem fünften Tabellenplatz – was nicht annähernd den Erwartungen und Hoffnungen entsprach. Also suchten die Skunks neue Leute, um die Qualität des Kaders zu heben. Das ist offensichtlich gelungen, denn in Mike Grabs, Timo Grabs, Christian Pedarnik und Sebastian Jonen kamen vier Spieler mit Erfahrung aus der Ersten und Zweiten Bundesliga. Zudem stoßen noch Tim Bothe (Bundesliga-erfahren) und Bastian Sudbrak (wieder einsatzfähig) zum Team.

Der Monheimer Vorsitzende Matthias Müller ist mit dem personellen Stand der Dinge mehr als nur zufrieden. „Wir sind massiv stolz, einen so starken Kader für diese Saison und hoffentlich auch für die kommenden Jahre beisammenzuhaben. Mit einigen der neuen Spieler sind wir bereits vor mehr als einem Jahr in Kontakt getreten. Wir sind froh, dass alles geklappt hat und wir nun in die neue Saison starten können“, sagt Müller. Teamleiter Florian Resch sieht es ähnlich: „Es ist ein Stück weit das Resultat der akribischen Arbeit des gesamten Vereins.“ mid