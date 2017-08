Nach dem Abstieg aus der Dritten Liga peilt das Handball-Team die Rückkehr an. Die Regionalliga betrachten die Langenfelder nur als Durchgangsstation.

Langenfeld. Das Märchen ist erst mal vorbei. Vor zwei Jahren begann für die Handballer der SG Langenfeld (SGL) die Saison 2015/2016, deren Verlauf kühnste Erwartungen übertraf. Einiges spricht dafür, dass dieses Jahr einmalig bleiben wird. Am Ende standen schließlich die Meisterschaft in der Oberliga, der Aufstieg in die Dritte Liga und der Erfolg im Deutschen Amateur-Pokal. In die Drittliga-Serie 2016/2017 ging das Team unter der Regie von Trainer Dennis Werkmeister als krassester Außenseiter – weil das Personal praktisch unverändert blieb und die Infrastruktur höchstens in Ansätzen für Drittliga-Handball geeignet war. Trotzdem hätte die Mannschaft am Ende durch vier Siege aus den letzten fünf Spielen sogar fast das Wunder Klassenerhalt geschafft. Weil ein paar Zentimeter zum rettenden Ufer fehlten, stieg Langenfeld ab. Die neue Wirklichkeit heißt Regionalliga Nordrhein – die nur eine Durchgangsstation sein soll auf dem Weg zurück nach oben. Sicher ist, dass sich viele Dinge geändert haben. Beispiele: Ex-Trainer Werkmeister ist jetzt Sportlicher Leiter und der bisher für Unitas Haan tätige Jurek Tomasik sein Nachfolger als Coach.

Werkmeister hat hohe Ansprüche – an die Spieler, an den Trainer und an sich selbst. „Wir wollen unter die besten drei Teams“, sagt der 34-Jährige, der sich im Hintergrund mittlerweile um viele Bereiche für die erste und zweite Mannschaft (Verbandsliga) kümmert. Mittelfristig geht es ihm darum, Handball als Marke auszubauen und die Rückkehr in die Dritte Liga zu schaffen – an der Langenfeld ja durchaus viel Gefallen gefunden hat. Die größte Gefahr auf dem Weg in die Zukunft sieht Dennis Werkmeister im Stillstand: „Es darf uns nicht passieren, dass wir in der Nordrheinliga so dahindümpeln.“ Im Paket aus neuem Coach und umgebauter Mannschaft erkennt er die Voraussetzungen dafür, dass die SGL dieses Mittelmaß verhindern kann.

Dennis Werkmeister, Sportlicher Leiter der SG Langenfeld

Seit dem Ende der vergangenen Drittliga-Saison sind sechs Spieler nicht mehr an Bord, die wenigstens zum Teil entscheidend an den Triumphen der jüngeren Vergangenheit beteiligt waren. Wechsel vollzogen Dustin Thöne (Longericher SC), Tim Menzlaff (Leichlinger TV) und Torhüter Tobias Geske (HG Remscheid), der jetzt sein nächstes persönliches Sommermärchen hauchdünn verpasste. Bei den Deutschen Meisterschaften der Beach-Handballer in Berlin verlor er mit „Beach & Da Gang Münster“ das Finale gegen die SG Schurwald knapp mit 22:15, 16:22, 6:7. Dass der Ex-Langenfelder wie 2016 zum besten Torhüter des Turniers gewählt wurde, konnte ihn selbst mit etwas Abstand kaum trösten: „Ich bin immer noch tierisch traurig.“