Der Langenfelder Regionalligist ist heiß auf die Partie gegen die HSG Siebengebirge. Die SG Ratingen tritt geschwächt gegen den Weidener TV an.

Langenfeld/Ratingen. Was dieser Saisonstart für die SG Langenfeld (SGL) bedeutet, möchte Jurek Tomasik nicht endgültig bewerten. Natürlich seien die zwei Siege gegen den TuS Opladen und TV Aldekerk die erhofften Ergebnisse für seine Mannschaft, doch „mehr wissen wir erst nach sechs bis sieben Spielen“, sagt der Trainer des Handball-Regionalligisten. Er will sich nur auf das zweite Heimspiel heute Abend (19 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen die HSG Siebengebirge konzentrieren.

Der extrem robuste Aufsteiger ist kein Unbekannter für die Langenfelder. Schon vor zwei Jahren traf Langenfeld im Viertelfinale des Amateurpokals auf die Mannschaft und setzte sich durch. Einige Wochen später gewannen die Grün-Weißen sogar den Wettbewerb. In dieser Saison verlor die HSG wie die SGL noch keine Partie. Gegen den VfB Homberg gelang vor knapp drei Wochen der Auftaktsieg (29:26), und gegen Opladen kämpfte sich die Mannschaft vor zwei Wochen zu einem Remis (30:30). Am vergangenen Wochenende hatte der SGL-Gegner spielfrei. mol

Die SG Ratingen leidet unter einem Personalengpass

In Sportmannschaften ist es wie in der Schule, im Kindergarten oder im Büro: Ist einer krank, steckt er früher oder später alle an. Dieses Problem plagt aktuell die SG Ratingen. „Ich konnte in der letzten Woche kaum mit den Jungs trainieren“, sagt Trainer Khalid Khan. „Ständig fehlten welche beim Training, in der Woche davor war ich selber krank. Die Grippewelle geht leider gerade um in unserer Mannschaft.“ Die Vorzeichen vor dem Spiel in der Nordrheinliga gegen den Weidener TV (heute, 18 Uhr, Gothaer Straße) könnten also besser sein. Ausfallen werden wohl Mateusz Dobrolowicz (Grippe) und Lennard Maesch (Bandscheibe); Ben Schütte ist Vater geworden und hat nicht trainiert. Das gilt auch für Spielmacher Marcel Müller, der ebenfalls krank war. asch