Der neue Strohhalm in der Dritten Liga heißt Relegation. Die wollen die Handballer aus Ratingen jetzt noch erreichen.

Ratingen. Eigentlich war sie schon tot – und jetzt lebt die Rettungs-Hoffnung der SG Ratingen zumindest noch ein paar Wochen länger. Zu verdanken ist dies den Regularien in der Dritten Handball-Liga. Während nämlich der erste Nichtabstiegsplatz mit zwölf Punkten Rückstand und noch sechs ausstehenden Spielen unerreichbar ist, könnte plötzlich Platz 14, der drittletzte, noch interessant sein. Der Verband hat nämlich ein Relegationsturnier für die vier Drittletzten in den vier Dritten Ligen angesetzt. Und das rein prophylaktisch – für den Fall, dass Mannschaften zurückziehen oder doch nicht aus der Ober- oder Nordrheinliga aufsteigen wollen.

Den Grundstein können die Löwen heute gegen Gummersbach legen

„Es lohnt sich auf jeden Fall, dafür zu kämpfen“, sagt Geschäftsführer Bastian Schlierkamp. „Zumal das Turnier im Westen stattfinden soll, also bei uns, falls wir uns qualifizieren würden.“ Doch dafür sind Siege notwendig. Viele Siege. Angefangen heute Abend – im Auswärtsspiel in Gummersbach (20 Uhr). „Jetzt kommen die ganzen Gegner, mit denen wir mehr oder weniger auf Augenhöhe sind“, sagt Spielertrainer Simon Breuer. „Gegen Gummersbach haben wir im Hinspiel unseren größten Saisonsieg gefeiert. Da fehlten bei denen aber einige Spieler. Wenn wir aber jetzt alles geben, können wir trotzdem was holen.“

Personell hat sich ein bisschen was getan in der letzten Woche. Johann Oesterwind hat bei der zweiten Mannschaft gespielt – und hofft jetzt auf die Rückkehr in das Drittliga-Team. „Er wird wieder auf der Bank sitzen“, sagt Breuer. Sebastian „Ingo“ Bartmann wird dafür nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen. In Absprache zwischen ihm und den Verantwortlichen wird der privat und beruflich zu sehr eingespannte Kreisläufer in den restlichen Saisonspielen in der Reserve auflaufen.

In der neuen Saison zum Löwen-Rudel stoßen wird Jascha Schmidt (zuletzt ART Düsseldorf), der wie David Ferne im Tor spielen wird.

