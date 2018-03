Der Spitzenreiter der Handball-Regionalliga spielt gegen Königshof und träumt von der Dritten Liga. Die SG Ratingen empfängt den TSV Bonn.

Langenfeld/Ratingen. Die Situation ist da und der Handball-Regionalligist SG Langenfeld (SGL) inzwischen der heißeste Kandidat auf die Meisterschaft. In der klaren Definition ist das Team von Trainer Jurek Tomasik damit der Favorit. Seit dem vergangenen Wochenende und dem 41:25 beim Letzten TV Weiden steht die Mannschaft bei 35:7 Punkten aus 21 Spielen auf Rang eins. Der TSV Bonn folgt mit 35:9 Punkten aus 22 Partien und dürfte der einzige ernsthafte Titelkonkurrent sein – während die SG Ratingen (31:13/22) selbst kaum eigene Chancen hat. Der Dritte ist trotzdem eine Gefahr für Bonn und Langenfeld, weil er beide noch in eigener Halle erwartet. Der Endspurt beginnt heute: Ratingen trifft auf Bonn (18 Uhr), während es die SGL mit dem Siebten DJK Adler Königshof zu tun bekommt (19 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium).

Der Sportliche Leiter Dennis Werkmeister geht den Stand der Dinge offensiv an. „Keine Frage. Natürlich wollen wir hoch. Sonst würden wir diesen Aufwand doch nicht treiben“, betont Werkmeister, der sich bereits vor der Saison weit aus der Deckung gewagt und einen Platz unter den ersten drei als festes Ziel ausgegeben hatte. Die Vorbereitungen laufen im Moment trotzdem zweigleisig – einmal für ein weiteres Jahr in der Nordrheinliga, einmal für die direkte Rückkehr in die Dritte Liga. Werkmeister: „Wir haben einen Plan A und einen Plan B.“ Dass es trotz der momentan günstigen Situation keine Garantie auf die Meisterschaft gibt, ist ihm klar. Aber Langenfeld hat in den restlichen sechs Spielen alles selbst in der Hand.

Werkmeister mahnt, das Spiel gegen Königshof mit 100 Prozent Konzentration anzugehen: „Das ist eine der gefährlichsten Aufgaben. Königshof hat eine sehr starke Mannschaft.“ In der Hinrunde schaffte die SGL nach einem 19:23 (45.) gerade noch die Wende zum 26:25. Auch deswegen darf die SGL vom Wiederaufstieg träumen. mid

Die SG Ratingen kam zuletzt mit einem blauen Auge davon

Wenn die Handballer der SG Ratingen heute unter dem Beifall der Zuschauer die Sporthalle an der Gothaer Straße betreten, wartet auf der anderen Seite des Feldes ein harter Brocken auf den Tabellendritten. Das Löwenrudel empfängt den TSV Bonn, der aktuell auf dem zweiten Platz steht, zum Spitzenspiel. „Wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft. Der Druck liegt auf Seiten der Bonner. Wir laufen ohne Stress auf“, sagt der mazedonische Nationalspieler Ace Jonovski. Stress, den kennen die Spieler der SG noch vom vergangenen Wochenende, als sie eine sicher geglaubte Niederlage noch in einen Punkt ummünzten. In letzter Minute hatte die SG gegen die abstiegsgefährdete Zweitvertretung des Bergischen HC noch drei Treffer erzielt um mit einem hart erkämpften 26:26 die Heimfahrt anzutreten. „Das Spiel letzte Woche in Solingen war ein starker Rückschritt. Kein Spieler hat seine Normalform abrufen können. Wir werden sehen, ob wir den Schalter wieder umlegen können gegen Bonn“, sagt Geschäftsführer Bastian Schlierkamp. law