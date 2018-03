In der Handball-Regionalliga hat die SGL noch alle Chancen, den Titel zu gewinnen. Der Tabellendritte SG Ratingen ist fast aus dem Rennen.

Langenfeld/Ratingen. Früher war die Saison mal im Anfangsstadium und eine Prognose nach sechs oder sieben Spielen vielleicht schwierig. Inzwischen sieht das auch in der Handball-Regionalliga anders aus. Weil 19 von 28 Spielen absolviert sind, biegt die SG Langenfeld (SGL) mit dem Spiel heute Abend gegen den TV Rheinbach bereits ins letzte Drittel der Serie 2018/2019 ein. Für die Meisterschaft und das Recht zum Aufstieg in die Dritte Liga kommen noch drei Vereine in Frage. Der Erste TSV Bonn hat 32:8 Punkte und einen Zähler mehr als die SGL, die mit 31:7 Punkten relativ besser liegt. Außenseiter-Chancen besitzt die wie Langenfeld aus der Dritten Liga abgestiegene SG Ratingen (28:12), während die Teams dahinter aus dem Rennen sind.

Langenfelds Trainer Jurek Tomasik mag über die Dritte Liga am liebsten gar nicht sprechen. „Damit beschäftige ich mich grundsätzlich nicht“, sagt der SGL-Coach, „mich interessiert nur das Tagegeschäft. Es sind noch so viele Spiele, und wir denken immer von Spiel zu Spiel. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.“ Zuletzt waren das zwei Extreme, denn die 23:35-Pleite gegen die HSG Neuss/Düsseldorf II korrigierte Langenfeld umgehend durch das 35:26 beim TV Jahn Köln-Wahn. Um den Eindruck zu festigen, dass die vorherige Niederlage tatsächlich nur ein Ausrutscher war, will Langenfeld gegen Rheinbach gewinnen – und das möglichst überzeugend. „Es geht um eine Wiedergutmachung“, betont Tomasik, „wir wollen vernünftigen Handball spielen.“

Rheinbach gilt zwar nicht als besonders auswärtsstark (zwei Siege, acht Niederlagen), verlor aber zuletzt in des Gegners Halle zweimal nur knapp (27:30 in Ratingen, 18:20 in Opladen). mid

SG Ratingen spielt gegen den Bonn-Bezwinger TuSEM Essen II

Acht Spiele sind für die SG Ratingen in der Regionalliga noch zu absolvieren. Doch diese letzten acht Auftritte sind mehr oder minder ein Einspielen auf die neue Spielzeit: Der Aufstieg ist angesichts des Rückstandes von fünf Verlustpunkten unwahrscheinlich, nach unten geht für das Löwenrudel auch nicht mehr viel. So nutzt Trainer Khalid Khan Spiele wie heute gegen TuSEM Essen II, um das Löwenrudel schon auf nächstes Jahr vorzubereiten. Wenn er denn könnte. Denn die Grippewelle grassiert immer noch im Kader der SGR. „Wir hatten diese Woche nur sieben Spieler beim Training“, sagt Khan. Was immerhin schon ein, zwei mehr sind als in der Woche zuvor. „Essen gehört für mich zu den stärksten Teams der Liga, das beweisen sie in den vergangenen Wochen. Ich gehe nicht davon aus, dass TuSEM in den verbleibenden Spielen noch viele Punkte liegen lässt.“ Erst recht nicht, seit sich die Zweitvertretung mit Pasqual Tovornik verstärkt hat. Doch der Linkshänder und Ex-Profi wird in Ratingen nicht auflaufen – beim Sieg am vergangenen Wochenende gegen Bonn sah er die Blaue Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung. Gut für die Ratinger. „Mit ihm auf der Platte wäre es schwer geworden für uns“, sagt SGR-Geschäftsführer Bastian Schlierkamp. asch