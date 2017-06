Martin Haschke spielte elf Jahre lang für die Wülfrather. Jetzt hängt der Innenverteidiger die Schuhe an den Nagel, bleibt aber im Klub.

Wülfrath. In einer Zeit, in der sich auch bei Amateur-Fußballern eine Art Söldnermentalität breitmacht, ist es schon etwas Besonderes, wenn ein Spieler elf Jahre hintereinander für den gleichen Verein spielt. Daher ist es nachzuvollziehen, dass sich der 1. FC Wülfrath bei seinem langjährigen Innenverteidiger Martin Haschke für seine treuen Dienste bedankt. „Martin ist ein vorbildlicher, fairer Sportsmann, der für den FCW eine Menge geleistet hat. Ich bin seit rund 20 Jahren Vereinsvorsitzender und kann nur herausheben, dass ich in dieser langen Amtszeit kaum einen anderen Spieler kennengelernt habe, der sich so mit dem Verein identifizierte und einfach die Seele der Mannschaft war“, lobt Michael Massenberg Martin Haschke über den grünen Klee.

„Martin ist ein vorbildlicher, fairer Sportsmann, der für den FCW eine Menge geleistet hat.“

Michael Massenberger, Vorsitzender des FC Wülfrath

„Es ist schade, dass Martin aufgrund eines Hüftleidens seine Karriere beenden muss. Er wird eine große Lücke hinterlassen“, fügt der erste Vorsitzende und einer der Hauptsponsoren des FCW hinzu. Für ihn bedeutet die Beendigung der Laufbahn seines Leistungsträgers aber nicht einen Abschied auf Dauer. „Wir werden Martin in Zukunft als Funktionär im Vorstand oder als Jugendtrainer in die Vereinsarbeit einbinden. Das werden wir mit ihm noch konkret besprechen.“

Der eigentliche Entdecker des jungen Talentes, das für den Kreisligisten FC Tönisheide spielte, war der damalige Co-Trainer und heutige Sportliche Leiter des FCW, Joachim Dünn. „Ich machte 2006 ein Probetraining und wurde in den Verbandsliga-Kader aufgenommen“, erinnert sich Haschke an die Anfänge.

„Damals war Jockel Vollack Trainer beim 1. FC Wülfrath. Für mich übrigens mit der beste Coach, den ich in all den Jahren beim FCW hatte. Er konnte gut mit jungen Spielern arbeiten.“ Nach bereits fünf Spieltagen gehörte Haschke zur Startelf. Mit Marco Menge bildete er ein tolles Innenverteidiger-Duo. Die paar Jahre mit Marco seien fußballerisch eine schöne Zeit gewesen, versichert er. „Unser Bollwerk im Abwehrzentrum mussten die Gegner erst einmal überwinden“, betont er. Einen bleibenden Eindruck hinterließ bei ihm als Trainer auch Ex-Bundesliga-Profi Joachim Hopp.

„Ich habe mich immer beim FCW wohlgefühlt.“

Martin Haschke

„Hoppi war ein typischer Malocher aus dem Ruhrpott, der eine Menge von uns Spielern forderte und eine Mannschaft motivieren konnte. Der war im positiven Sinn fußballverrückt“, sagt der 30-Jährige. „Leider haben wir in der Oberliga-Saison 2012/13 in der Hinserie schwach gespielt. Die Rückrunde lief deutlich besser, das verhinderte aber nicht, dass wir aus der Oberliga abstiegen“, berichtet Haschke.