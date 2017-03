Die Ratinger Handballer sind in Ahlen zum Gewinnen verdammt

In den Oberligen von Damen und Herren stehen heute zwei Nachbarschaftsduelle an.

Kreis Mettmann. Bastian Schlierkamp ist sich der Ausgangslage bewusst: „Alles oder Nichts trifft es wohl ziemlich gut für uns“, sagt der Geschäftsführer der SG Ratingen vor dem Spiel des Handball-Drittligisten bei der Ahlener SG (heute, 18 Uhr). Siegen oder fliegen, so lautet das Motto für den abgeschlagenen Tabellenletzten. Denn verliert die SG das Duell beim Liga-Neuling, ist das rettende Ufer bei nur noch acht ausstehenden Spielen zehn Punkte entfernt – ein Rückstand, der nicht mehr aufzuholen ist. Immerhin entspannt sich die Personalsituation. Nikolai Lenz und Johann Oesterwind sind wieder weitgehend einsatzfähig. Überhaupt wurde seitens des Vereins noch einmal alles gegeben: Ahlen wurde ausführlich per Video studiert, auch der Mentaltrainer war in dieser Woche noch einmal bei der Mannschaft. „Wir haben nun wirklich alles getan, was wir konnten“, sagte Schlierkamp, der heute selber nicht mit nach Ahlen reisen wird. Der frühere Zweitliga-Spieler wird mit der Reserve gegen Altendorf auflaufen. Die strauchelt nach dem Verlust des ersten Tabellenplatzes nämlich auch ein wenig. „Die erste Mannschaft hat natürlich unsere Priorität“, betont Schlierkamp. „Aber wir wollen auch mit der Reserve unbedingt aufsteigen. Zum Glück ist an diesem Wochenende der letzte Spieltag, an dem sich die Termine der beiden Teams überschneiden, das heißt, wir können uns künftig gegenseitig aushelfen.“ asch

Damen von ME-Sport erwarten nichts vom Spiel gegen Wülfrath

Vor dem Derby in der Frauen-Oberliga zwischen dem TB Wülfrath und Mettmann-Sport sind die Favoritenrollen klar verteilt. So sieht das zumindest Sabrina Berten: „Für mich ist das recht eindeutig“, sagt die Trainerin von ME-Sport, die mit ihrer Mannschaft derzeit den vorletzten Rang einnimmt. Entsprechend gering sind die Erwartungen an das Lokalduell. „Für uns gibt es wichtigere Spiele wie das eine Woche später gegen Borken“, betont Berten. Denn ein Sieg über den Drittletzten bringt ME-Sport im Kampf um den Klassenerhalt einen großen Schritt nach vorne. Der Glaube, ausgerechnet heute dem Spitzenreiter ein Beinchen zu stellen, fehlt ihr dagegen völlig. Ihr Gegenüber Lars Faßbender übt sich dagegen in Zurückhaltung. „Ein Derby hat klassischerweise einen eigenen Charakter und setzt das eine oder andere Prozent mehr frei“, betont er. Am Siegeswillen lässt der TBW-Coach dann aber doch keinen Zweifel. Fehlen werden ihm lediglich Paula Stausberg (Kreuzbandriss/gestern operiert, Lena Heider (Ellbogen/OP in der Vorwoche). Dafür feiert jedoch die kurzfristig verpflichtete Halide Djokovic ihr Heimspieldebüt. Und alle anderen Spielerinnen sind an Bord.

TV Angermund geht als Favorit ins Derby gegen den TuS Lintorf

Jahrelang blieben die Handballer des TV Angermund beim Nachbarschaftsduell mit dem TuS Lintorf zumeist zweiter Sieger. Zuletzt behielten die Angermunder in der Meisterschaft jedoch gleich zwei Mal in Folge die Oberhand. Blickt man zudem auf die aktuelle Tabelle der Oberliga, in der der TVA auf Rang zwei steht, die Lintorfer jedoch nur auf Platz elf rangieren, so ist die Frage nach der Favoritenrolle heute (18.15 Uhr, Walter-Rettinghausen-Halle) nur theoretischer Natur. Gleichwohl warnt TVA-Trainer Ulrich Richter: „Die Mannschaften sind leistungsmäßig nicht so weit voneinander entfernt. Zudem hat Lintorf momentan eine aufsteigende Formkurve. Das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Der TuS hat dieses Jahr Selbstvertrauen getankt: So warf er im Halbfinale nicht nur den TVA mit 18:12 aus dem Kreispokal, auch in der Meisterschaft ging es aufwärts. Nach der Jahreswende holte man neun von zwölf möglichen Punkten. hinz

