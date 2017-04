Die Ratinger Füchse erleben ein Wechselbad der Gefühle

Der Volleyball-Regionalligist verlor und steigt trotzdem nicht ab.

Ratingen/Langenfeld. Durch ein Wechselbad der Gefühle mussten die Volleyballer der SG Ratingen/Düsseldorf am letzten und entscheidenden Spieltag der Regionalliga. Die Truppe von Trainer Daniel Reitemeyer verlor im Abstiegskampf ihre Partie beim Tabellenvierten VV Humann Essen II nach großem Kampf mit 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 7:25) und musste zunächst davon ausgehen, auf den achten Platz zurückzufallen, der in die Relegation führt. „Wir waren nach dem Spiel sehr niedergeschlagen“, berichtete der Coach. Umso größer war zwei Stunden später die Nachricht von der überraschenden 2:3-Niederlage des Tabellennachbarn TV Hörde II in eigener Halle gegen den Dürener TV II, durch die die Füchse auf dem siebten Rang bleiben und den direkten Klassenerhalt schaffen. So gab es nach Wochen des Zitterns doch noch ein Happy End für die Füchse.

In der Relegation hätten die Reitemeyer-Schützlinge vermutlich schlechte Karten gehabt. „Ich weiß nicht, ob wir der mentalen Belastung gewachsen wären“, sagte der Coach. „Auch in Partie gegen Essen haben wir Nerven gezeigt. Das liegt einfach daran, dass wir in den vergangenen Monaten so wenig zusammen trainiert haben. Uns fehlen die Sicherheit und das Selbstbewusstsein in unseren Aktionen.“ Dazu kam gegen Humann, dass André Meyer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Der Angreifer, der eine zentrale Figur im Spiel der Ratinger ist, hatte zwei Wochen lang wegen einer Schulterverletzung nicht trainieren können, was seinem Auftreten anzumerken war. faja

CVJM Ratingen landet am Ende auf dem fünften Tabellenplatz

Für die Frauen des CVJM Ratingen war der Gegner am letzten Spieltag der Verbandsliga eine Nummer zu groß: Mit 0:3 (13:25, 17:15, 8:25) verlor das Team von Trainer Christian Höhne beim Meister VV Humann Essen und beendete die Saison als Fünfter. faja

SG Langenfeld fiebert jetzt dem Bezirkspokal entgegen

Die Volleyballerinnen der SG Langenfeld verabschiedeten sich mit einem 2:3 (25:19, 20:25, 19:25, 25:16, 11:25) beim Tabellenneunten TuSpo Weende aus der Dritten Liga. Der Abstieg in die Regionalliga steht bereits seit einigen Wochen fest. „Die Partie war nicht der volle Erfolg, aber ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss“, sagte SGL-Coach Michael Wernitz. Am 7. Mai stehen für sein Team im Bezirkspokal das Halbfinale und das mögliche Endspiel an. Die SGL trifft auf den TV Geldern (Regionalliga) und im Falle eines Erfolgs auf den Sieger aus der Partie ART Düsseldorf/TSV Bayer Dormagen. fas

