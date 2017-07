Monheim. Der Tennisclub Blau-Weiß schließt zufrieden die diesjährige Medensaison für Erwachsene ab: Dem Aufstieg der Herren 30 steht der Abstieg einer der beiden Herrenmannschaften gegenüber, die übrigen sieben Mannschaften melden Klassenerhalt.

Damen 65

Sie schafften den Verbleib in der Ersten Verbandsliga als Vorletzte durch den vierten Platz. Nach schlechtem Saisonstart und drei verlorenen Begegnungen ging es am letzten Spieltag um alles. Die Monheimerinnen behielten die Nerven und bezwangen vor heimischer Kulisse den TC Mehrhoog eindeutig mit 5:1. Mehrhoog wurde dadurch Schlusslicht dieser Gruppe.

Damen 60

Mit einem Sieg gegen GW Hochdahl und einem Unentschieden beim Dümptener TV erkämpften die Frauen drei Tabellenpunkte in der Gruppe B der Zweiten Verbandsliga des Bezirks V, was ebenfalls den vorletzten Platz und den Klassenerhalt bedeutete.

Herren 65

Auch diese Mannschaft unter Führung von Volker Neeb konnte die Klasse halten: Sie bleibt mit dem vierten Platz in der Gruppe C in der Bezirksliga des Bezirks 4. Die Tabellenpunkte wurden bereits im Mai geholt, durch ein Unentschieden gegen SV Hilden-Nord und einen Sieg beim GW Lennep. Dennoch wurde es in der Schlussphase noch denkbar knapp. Das bessere Matchpunkte-Verhältnis (13:17 gegenüber 11:19 des Vorletzten) bewahrte vor dem Abstieg.

Damen 50

Mit vier Tabellenpunkten erreichten sie den dritten Platz in der Gruppe A der Bezirksklasse (BK) A des Bezirks 4 und hielten damit mühelos die Klasse. Von sechs Begegnungen wurden vier gewonnen, nur zwei gingen verloren. Hart umkämpft war das Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen den Solinger TC 02 bei regnerischem Wetter.

Herren 55

Trotz Abwesenheit einiger Stammspieler gelang der Mannschaft am letzten Spieltag ein 6:3-Erfolg gegen den Elberfelder TC ETC. Die Punkte holten Michael Müser, Peter Sperling, Bernd Lehmann und Frank Dickhäuser im Einzel sowie Müser/Lehmann und Sperling/Dickhäuser im Doppel.

Damen

Zwei Siege bei fünf Niederlagen führten diese junge Mannschaft um Mannschaftsführerin Claudia Ogermann auf den vorletzten Platz der mit acht Vereinen bestückten Gruppe A der BK B des Bezirks 4.

Herren

Von den beiden Mannschaften, die in der BK C des Bezirks 4 spielten, schaffte die zweite Mannschaft den Klassenerhalt durch zwei Siege bei drei Niederlagen. Mit zwei Tabellenpunkten landete sie auf dem vorletzten Platz. Red

