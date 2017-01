Die Keglerinnen haben Meistertitel in Sicht

Der SKC Langenfeld/Paffrath steht jetzt ganz dicht vor der Meisterschaft.

Langenfeld. Die Sportkeglerinnen des SKC Langenfeld/Paffrath bewältigten den drittletzten Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft in der NRW-Liga ohne jedes Problem und gewannen gegen den SKV Rees mit 4679:3334 (3:0). Ein Grund fürs hohe Resultat: Der Tabellenfünfte aus Rees hatte große personelle Probleme und konnte nicht in bester Besetzung antreten. Zweiter Grund: Im letzten Block musste Gäste-Spielerin Lisa Neumann nach nur einem Wurf verletzt aufgeben. Langenfeld hatte deshalb keine Mühe, dass Ergebnis weiter nach oben zu schrauben und seine Tabellenführung vor den entscheidenden Aufgaben zu festigen.

Langenfeld hat jetzt weiter alle Trümpfe in der Hand

Kathrin Schnepf erwischte keinen optimalen Tag (767), während es bei Anna Röhrig besser lief (780). Gemeinsam sorgten die beiden dafür, dass bei 187 Holz Vorsprung sehr früh alles für den SKC sprach. Anschließend gelang Manuela ter Haar (743) dann nur ein bescheidendes Ergebnis, doch Sandra Kaiser durfte mit ihrer Vorstellung zufrieden sein (817). Der Mittelblock zog sich insgesamt wegen eines technischen Defekts auf einer Bahn in die Länge – weil eine Reparatur-Unterbrechung von 20 Minuten erforderlich war. Am Ende lag der SKC dennoch mit 524 Holz Differenz noch überlegener vorne und der Gewinner des Duells stand zu diesem Zeitpunkt längst fest.

Doris Buschhaus und Birgit Meierjohann konnten dann im letzten Block ohne jeden Druck auf die Bahn gehen. Die beiden Langenfelderinnen lieferten sich trotz geklärter Kräfteverhältnisse nach dem Verletzungspech der Gäste ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem Meierjohann (788) knapp vor Buschhauer (784) landete. Unter dem Strich stand ein Vorsprung von 1345 Holz – ein Rekordwert.

Zwei Runden vor dem Ende der Saison in der NRW-Liga hat Langenfeld im Kampf um die direkte Rückkehr in die Bundesliga weiter alle Trümpfe in der Hand. Den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft kann der SKC am 12. Februar tun, indem er gegen den Zweiten SK Kleve gewinnt (13 Uhr, Manni-Jung-Sportkegelhalle am Freizeitpark, Zum Stadion 91). Die Hinrunden-Partie in Kleve verlor Langenfeld knapp (4673:4715), nahm aber immerhin den Zusatzpunkt mit (1:2). Ganz klar: Ziel des SKC, der erneut eine spannende Auseinandersetzung erwartet, ist ein weiterer Sieg – weil der Spitzenreiter dann nicht mehr einzuholen wäre.

Derzeit liegt der frühere Bundesligist mit 33 Zählern bereits drei Punkte vor dem ersten Verfolger (30). Viktoria Herne (26) auf Rang drei hat inzwischen keine Chance mehr auf Platz eins. joj

