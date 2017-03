Die Jagd der Ice Aliens auf den Titel ist eröffnet

Gegner im Finale der Play-offs sind die Eisbären aus Hamm.

Ratingen. Die Pflicht ist erfüllt – für die Ratinger Ice Aliens kommt jetzt das Sahnehäubchen. „Wir wollten unbedingt ins Play-off-Finale“, sagt Stürmer Milan Vanek. „Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus.“ Der Bonus begann gestern Abend mit dem ersten Finalspiel der Regionalliga West bei den Hammer Eisbären (ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest). In maximal fünf Spielen wird der Meister ermittelt – Spiel zwei der Serie steigt am Sonntag (18 Uhr) am Ratinger Sandbach.

Die Eisbären haben das Endspiel ohne eine Niederlage erreicht

So eng die Serie gegen Herford mit drei Siegen nach einem 0:2-Rückstand war – Hamm wird noch einmal eine Stufe härter. „Ich habe Hamm schon vor der Saison als die am besten besetzte Mannschaft gesehen“, betont Trainer Alexander Jacobs. „Und gegen Ende der regulären Saison und in den Play-offs haben sie das dann unter Beweis gestellt: In den bisherigen Serien gegen Dinslaken und Neuss brauchten die Eisbären jeweils nur die Mindestanzahl an Spielen und zogen ohne Niederlage in das Finale ein. „Das wollen wir natürlich ändern“, sagt Vanek, der in den letzten beiden Spielen viermal traf.

Worauf kommt es gegen Hamm an? „Wir müssen vor allem unser Spiel spielen“, betont Jacobs. Vanek fügt an: „Der Trainer stellt uns mit einer Taktik hervorragend auf die Spiele ein. Wir müssen cool bleiben, dürfen uns nicht von irgendwelchen Emotionen anstecken lassen, und vor allem müssen wir unser System runterspielen.“ Trainer Jacobs erwartet vor allem sehr enge Spiele. „Wir haben bis auf eine deutliche Niederlage in Hamm immer sehr ,close games’ gehabt, die wir zum Glück meist gewonnen haben“, sagt der Niederländer. „Ich gehe davon aus, dass es im Finale nicht anders sein wird. Wenn wir uns an den Plan halten, haben wir gute Möglichkeiten.

Gestern fehlten den Aliens lediglich die Verteidiger Simon Migas und Philipp Hoth, die sich gegen Herford Sperren eingehandelt hatten.

