Die Innenverteidigung bleibt die größte Baustelle der Baumberger

Der Fußball-Oberligist braucht mehr Konstanz. Auch die Bezirksligisten VfB 03 Hilden II, SSV Berghausen und SC Reusrath bestritten Testspiele.

Kreis Mettmann. Das Programm ist umfangreich und die Bilanz nicht verkehrt. Seit dem Beginn der Winter-Vorbereitung hat der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg jetzt einen Monat gearbeitet, um bei der Fortsetzung der Meisterschaft am 5. März in vernünftiger Verfassung zu sein. In der Statistik für die neun Tests finden sich Tendenzen.

Erstens: Baumberg gewinnt meist gegen unterklassige Teams – wie beim 3:1 über den SV Schlebusch (Landesliga) oder beim 3:0 gegen Fichte Lintfort (Bezirksliga). Zweitens: Baumberg verliert gegen Regionalligisten – wie beim 0:5 gegen Viktoria Köln oder beim 0:6 gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach. Drittens: Baumberg zeigte gegen Teams aus der Oberliga keine Konstanz – wie zuletzt beim 0:3 (0:1) gegen Bergisch Gladbach, Dritter der Mittelrheinliga.

Das Team von SFB-Trainer Salah El Halimi hatte gegen Bergisch Gladbach besonders vor der Pause zahlreiche gute Gelegenheiten, doch Ivan Pusic (20.) und Robin Hömig (38.) trafen nur Latte und Pfosten. Kosi Saka hatte bei einer Direkt-Abnahme Pech (26.), Marco Quotschalla (35.) hätte ebenfalls treffen können. Besser machten es die Gäste, die früh das 1:0 (13.) vorlegten. Das 0:2 (55.) fiel nach El Halimis Ansicht aus stark abseitsverdächtiger Position, während ein direkt verwandelter Freistoß das 0:3 (65.) brachte.

Größte Baustelle der Baumberger bleibt die Innenverteidigung, denn hier fallen Ludwig Kofo Asenso, Daniel Rey Alonso und Vato Murjikneli weiter aus. Auch die aktuelle Erkältungswelle macht den Sportfreunden zu schaffen. Die Winter-Zugänge wie Roberto Guirino dagegen finden derzeit allmählich ihren Platz im Team, und Kosi Saka ist nach überstandener Knieverletzung auf einem guten Weg. mid

SSV Berghausen ist weiterhin auf der Suche nach der Form

Der Bezirksligist SSV Berghausen sucht weiter nach seiner Form. Dies bewies das 2:2 (1:1) im Vorbereitungsspiel gegen den Kreisliga-Ersten TSV Aufderhöhe, in dem das Team von Trainer Siegfried Lehnert eine schwache Vorstellung zeigte. Die Gäste erzielten die Führung (14.), ehe Berghausens Malik Demba ausgleichen konnte (43.). Nachdem Aufderhöhe zum 2:1 (63.) getroffen hatte, sicherte Demba mit seinem zweiten Treffer noch ein Remis (87.). Im nächsten Test am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim Bezirksligisten BSC Union Solingen will sich Berghausen wieder von seiner besseren Seite zeigen. fas

Die Reserve des VfB 03 Hilden gewinnt souverän mit 4:1

So richtig gefordert wurde die Reserve des VfB 03 Hilden vom gleichklassigen SV Jägerhaus Linde nicht. Das Team von Sascha Borsic setzte sich entsprechend souverän mit 4:1 (2:0) durch. Die Tore schossen Dennis Lichtenwimmer (3.), Tim Tiefenthal (31.), Alen Vincazovic (52.) und Marco Tassone (56). Die Hildener absolvieren heute ihr letztes Vorbereitungsspiel beim Landesliga-Achten SSVg. Heiligenhaus (19.30 Uhr). ER

Der SC Reusrath erlebt eine ziemlich intensive Testspielwoche

Der Bezirksligist SC Reusrath legte eine nahezu perfekte englische Testspielwoche hin. Nach dem ausgezeichneten 2:2 gegen den KFC Uerdingen, Tabellenführer der Oberliga Niederrhein, behielten die Schützlinge von Trainer Ralf Dietrich gegen den SV Schlebusch, Dritter der Landesliga Mittelrhein, mit 3:2 (2:2) verdientermaßen die Oberhand. Die Reusrather Tore erzielten Marvin Grober (16./24.) und Moritz Kaufmann (75.). Zum Abschluss einer intensiven Woche mussten die Reusrather gegen den Bezirksligakonkurrenten der Gruppe zwei, SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf, eine 1:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Die spielbestimmenden Hausherren ließen zahlreiche hochkarätige Torchancen liegen, während die Düsseldorfer per Foulelfmeter (41.) in Führung gingen. Nach dem Ausgleich durch Martin Steinhäuser (76.), führte ein Fehlpass in der SCR-Hintermannschaft zum 2:1 für Schwarz-Weiß (83.). Die Reusrather bestreiten ihren letzten Test am 28. Februar beim TG Hilgen (Kreisliga, 20 Uhr). ts-

Anzeige