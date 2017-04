Die Ice Aliens unterliegen im entscheidenden Spiel mit 2:5

Eisbären Hamm feiern den Meistertitel in der Eishockey-Regionalliga.

Ratingen. Eine gute Stunde nach der letzten Sirene war das Finale der Eishockey-Regionalliga für die Spieler der Ratinger Ice Aliens schon wieder ganz weit weg. Der Bus hielt an einem Fast-Food-Restaurant, und bei Burgern und Pommes Frites war den Spielern kaum noch anzusehen, dass sie gerade das fünfte und entscheidende Finalspiel bei den Hammer Eisbären mit 2:5 verloren und damit die Titelverteidigung verpasst hatten. Wahrscheinlich überwog bereits in diesem Moment bei den Akteuren die Gewissheit darüber, eigentlich eine sehr gute Saison gespielt zu haben.

„In den Play-offs entscheiden Kleinigkeiten, und heute war das Überzahlspiel von uns Mist.“

Dennis Fischbuch, Kapitän der Ice Aliens

„Wir hatten eine Spielzeit mit vielen Tiefen“, sagte Kapitän Dennis Fischbuch, „aber auch einigen Höhen. In den Play-offs entscheiden Kleinigkeiten, und heute war das Überzahlspiel von uns Mist.“ Kleinigkeiten waren es tatsächlich, die das Finale entschieden. Der Faustschlag von Dennis Appelhans zum Beispiel, der Ratingen in doppelter statt einfacher Unterzahl spielen ließ – zwei Gegentreffer waren die (indirekte) Folge. Und als die Ratinger später fast zwei Minuten in Überzahl agieren durften, ließ Trainer Alexander Jacobs seine erste Sturmreihe das gesamte Powerplay auf dem Eis. „Und dann schaffen wir nicht mal einen vernünftigen Schuss“, sagte Stürmer Milan Vanek selbstkritisch – vielleicht hätte Trainer Jacobs mal die an diesem Abend stärkste Reihe mit den Brazda-Zwillingen und Benjamin Hanke in Überzahl ranlassen müssen.

Und vor dem vierten Gegentor, das nach einer Icing-Situation fiel, versäumte Trainer Jacobs eine Auszeit zu nehmen, um seinen Spielern, die nicht wechseln durften, eine Verschnaufpause zu geben – so kassierten sie jedoch das Tor. Schade, weil die Aliens gerade im Schlussabschnitt die klar bessere Mannschaft und drauf und dran waren, noch den Ausgleich zu erzielen.

Mit der Vizemeisterschaft geht in Ratingen eine Saison vorbei, in der bei weitem nicht alles rund lief bei den Aliens, eine Saison aber, auf die die Beteiligten am Ende aber dennoch stolz zurückblicken können. „Natürlich ist Hamm eine Top-Mannschaft“, sagt Fischbuch. „Aber wir können stolz auf das erreichte sein. Am Ende haben wir es charakterlich noch einmal allen gezeigt.“

