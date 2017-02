Die Ice Aliens starten heute in die Play-offs

Der Regionalligist tritt heute Abend im Viertelfinale gegen Diez-Limburg an.

Ratingen. In der Eishockey-Regionalliga geht es ab heute um die Wurst. Acht Teams wollen Meister werden, darunter die Ratinger Ice Aliens, die heute (20 Uhr) am Sandbach gegen die EG Diez-Limburg in die Meisterrunde starten. Das Team von Trainer Alexander Jacobs muss die „Rockets“ aus Limburg aus dem Weg räumen. Worauf wird es ankommen?

Das Personal

Die Ice Aliens konnten in dieser Saison noch nicht einmal vollzählig auflaufen. Immerhin könnte sich das Lazarett gegen Diez lichten: Dennis Fischbuch ist wieder fit, der Einsatz von Marvin Moch, Dominik Scharfenort und Dustin Schumacher ist fraglich, aber nicht unmöglich. Definitiv nicht dabei sind Matthias Potthoff, Sebastian Schröder und Maurice Musga.

Das Überzahlspiel

Zu Beginn der Saison trafen die Aliens in nummerischer Überlegenheit noch am Fließband, zuletzt stockte die Produktion. Schlimmer noch: Die Ratinger kassieren gerne mal einen Gegentreffer in eigener Überzahl.

Die Diezer Top-Spieler

Matthew Fisher, Martin Brabec, Konstantin Firsanov und Andrej Teljukin sind Erster, Zweiter, Elfter und Zwölfter der Top-Scorer-Liste. Kein Team der Liga ist so abhängig von seinen Stars wie die Rockets. Die hohen Niederlagen während der Platzierungsrunde kassierten sie durch Verletzungen und Sperren. Da Teljukin im letzten Spiel gegen Ratingen einen Linesman angegriffen haben soll, wurde er dafür acht Spiele gesperrt.

Die Defensive

Das Paradestück der Ratinger war zuletzt arg wackelig und kassierte ungewohnt viele Gegentore. „Das liegt aber auch an der personellen Situation“, betont Jacobs. „Kommen Schumacher und Scharfenort zurück, haben wir wieder mehr Spieler zur Verfügung und dürften in der Abwehr auch wieder stabiler werden.“

Die Zuschauer

„Viele Fans würden unserer Mannschaft einen riesigen Schubser in den Rücken geben. Daher hoffe ich, dass jetzt viele Zuschauer kommen. Das Team hat es verdient“, sagt Jacobs.

