Die Eishockey-Spieler sind jetzt in die Vorbereitung zur neuen Saison in der Regionalliga gestartet. Nicht nur Trainer Alexander Jacobs freut sich.

Ratingen. Die Ratinger Ice Aliens sind jetzt in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga West gestartet. Nachdem der Eishockey-Club in der vergangenen Saison die Titelverteidigung in der Finalserie gegen Hamm nur knapp verpasst hatte, freute sich das Team von Trainer Alexander Jacobs, endlich wieder auf dem Eis zu stehen und neu angreifen zu können. „Die Stimmung in der Mannschaft war sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Einheit. Teilweise sah es schon richtig gut aus“, sagte der Aliens-Coach.

Auch seinen Spielern ist die Vorfreude mehr als anzumerken. „Es war ein langer Sommer. Endlich gehts wieder los. Die erste Stunde war sehr zufriedenstellend heute. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächsten Einheiten“, sagt Stürmer Tobias Brazda. Auch sein Stürmerkollege Milan Vanek fand nur positive Worte: „Du bist wie ein Roboter auf dem Eis, freust dich einfach, es ist alles tipp-topp gewesen.“

Mit dabei beim ersten Training waren auch die neuen Akteure, die in der Sommerpause verpflichtet wurden. In Wunschspieler Lorenzo Maas, Simon Klemmer und Sven Schiefner, der vor fünf Jahren schon einmal im Dress der Aliens auflief, waren direkt drei neue Spieler im Eisstadion am Sandbach mit von der Partie. An Maas, der vom Herner EV aus der Oberliga kommt, war Jacobs seit zwei Jahren dran. „Lorenzo hat sich endlich für uns entschieden. Er hat seine Ausbildung fertig und keine Lust mehr auf die langen Reisen in der Oberliga. Das ist für uns überragend. Besonders läuferisch ist er stark und wird uns in dieser starken Liga mit seiner Erfahrung enorm weiterbringen.“

„Wir wollen unbedingt noch einen Stürmer verpflichten. Wir sind in guten Gesprächen mit ein paar Kandidaten. Wir hoffen, in ein bis zwei Wochen Vollzug melden zu können.“

Alexander Jacobs, Trainer

Auf Empfehlung aus Düsseldorf kam Klemmer zum Regionalligisten. Der 20-Jährige gefiel Jacobs auf Anhieb: „Simon hat mich direkt überzeugt. Er ist ein junger, sehr hungriger Spieler.“

In Schiefer hingegen kehrt ein alter Bekannter an den Sandbach zurück. Der 26-Jährige ist ein Allrounder, der sowohl defensiv, als auch offensiv einsetzbar ist. „Außerdem verfügt er über einen sehr guten Schuss“, so Jacobs. Auch Lucas Becker, der den Ratingern ein Jahr aus beruflichen Gründen fehlte, kehrt zurück ins Team.