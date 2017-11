Der Eishockey- Regionalligist gewann in Soest erst in der Verlängerung mit 4:3.

Ratingen. Die Ratinger Ice Aliens haben im dritten Spiel unter Trainer Achim Johnigk ihren zweiten Erfolg feiern können. Der Eishockey-Regionalligist siegte bei der Soester EG mit 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) nach Verlängerung. In der Tabelle bedeutet dies weiterhin Platz drei mit 29 Zählern. „Wir hatten das Spiel im Griff, haben viele Großchancen gehabt, aus denen wir zu wenig gemacht haben. Jetzt haben wir sechs Punkte aus drei Spielen geholt, womit wir erstmal zufrieden sein müssen“, sagte der neue Aliens-Coach Johnigk.

Die Gastgeber zeigten viel Moral und kamen noch zum Ausgleich

Die Außerirdischen, welche bei den Börde-Indianern auf Verteidiger Lorenzo Maas und den formstarken Angreifer Pascal Behlau verzichten mussten, kamen gut in die Begegnung und gingen durch Tim Brazdas Treffer kurz vor der ersten Pause mit 1:0 in Führung (20.). Im zweiten Abschnitt gelang Soest durch Dennis Klinge der Ausgleich (28.), das brachte die Ratinger jedoch alles andere als aus dem Tritt. Nur zwei Minuten später brachte Dustin Schumacher die Gäste wieder in Führung (30.), Dennis Appelhans setzte im Schlussabschnitt das 3:1 obendrauf (48.). Wer dachte, dass die Außerirdischen den Sack im Eissportzentrum Möhnesee zugemacht hatten, wurde eines Besseren belehrt. Die Hausherren zeigten große Moral und glichen durch Tore von James Ross (53.) und Filip Sedivy (58.) aus. Die Entscheidung musste also in der Verlängerung her. Aliens-Stürmer Thomas Dreischer (64.) machte alles klar.

Neben vielen Scheibenverlusten im Mitteldrittel und Lücken in der neutralen Zone fielen die Ratinger durch die sehr hohe Anzahl an Strafminuten auf – ganze 18 in der Endabrechnung, welche die Aliens schnell minimieren müssen. „Wir haben deutlich zu viel Unterzahl spielen müssen heute. Wir wussten vorher, was der Schiedsrichter pfeift und haben unnötige Strafen genommen. Positiv ist, dass wir nur ein Gegentor in den vielen Situationen bekommen haben. Ohne die Strafen wäre das Spiel deutlich anders für uns gelaufen“, analysierte Johnigk.

Das Konzept des neuen Mannes an der Aliens-Bande ist nach zwei Wochen zu erkennen und deswegen ließ er mit Justin Meissner am Wochenende auch zum ersten Mal einen U19-Akteur im Regionalliga-Kader auflaufen, in Zukunft soll sich diese Maßnahme wiederholen.

Die Aliens spielen am Freitag bei den Dinslaken Kobras (20 Uhr), die auf Rang acht mit 13 Punkten stehen. Doch gerade mit Kellerkindern haben die Außerirdischen auch unter dem neuen Coach noch ihre liebe Mühe. law