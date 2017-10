Die SG Langenfeld gewann gegen TV Jahn Köln-Wahn, SG Ratingen gegen Wölfe Niederrhein.

Langenfeld/Ratingen. Der Handball-Regionalligist SG Langenfeld kennt sie doch noch, die 30-Tore-Marke und deren Bedeutung. Wer den 30. Treffer erzielt, darf den Teamkollegen in der Regel eine Geldspende für die Mannschaftskasse oder eine flüssige Sachspende zukommen lassen. In den ersten vier Saisonspielen war die Mannschaft von Trainer Jurek Tomasik weit davon entfernt, sich darüber Gedanken machen zu müssen. Im Heimspiel gegen den TV Jahn Köln-Wahn holte die SGL aber beinahe alles auf: Der Drittliga-Absteiger steigerte sich nach einer mühevollen ersten Halbzeit immer mehr in einen Rausch hinein und siegte 37:24 (14:14).

Es passte ganz gut, dass der 30. Treffer auf das Konto von Kapitän Vinzenz Preissegger ging, der zuerst für 46 Minuten auf der Bank gesessen hatte. Der Treffer des Linksaußen zum 30:21 (52.) war hier praktisch Chefsache.

SGL-Trainer Tomasik wirkte erleichtert: „Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt.“ Gemeint war das jüngste 23:26 bei der HSG Neuss/Düsseldorf II, als Langenfeld deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Durch die sofortige Wiedergutmachung und den Erfolg behauptete sich die SGL zudem als Dritter mit 8:2 Punkten hinter dem TuS Bonn rrh. (12:0 Zähler) und der SG Ratingen (8:2), die ihre bisher einzige Niederlage am zweiten Spieltag kassierte – mit dem 29:33 gegen Köln. Tomasik mochte insgesamt weder die gute Tabellenposition noch die zweite Hälfte überbewerten, für die er seiner Mannschaft eine „Lesiungsexplosion“ bescheinigte: „Klar, für heute freuen wir uns sehr. Aber unser Weg ist noch weit und die Saison noch lang.“ mid

SG Ratingen hatte die Partie gegen die Wölfe Niederrhein im Griff

Als die Mannschaft der SG Ratingen ausgelassen feierte, fehlte einer. Moritz Barkow humpelte alleine in Richtung Kabine. Der neue Kreisläufer des Handball-Viertligisten war umgeknickt, nichts Schlimmes, aber eben doch zu viel um springend und hüpfend zu jubeln. Und so war das Liga-Debüt des früheren Bundesliga-Spielers nur bedingt gelungen – zwei Tore nur kann Barkow zum deutlichen 32:23 (15:12)-Sieg des Löwenrudels gegen die Wölfe Nordrhein beisteuern.

Dass es nicht mehr Treffer waren, lag aber nicht am Kreisläufer. Der (und auch Kai Funke) hatte alles gegeben – auf dem Feld merkte man seine körperliche Präsenz und sein Talent sofort. Nur die beiden Schiedsrichter waren offenbar nicht so ganz beeindruckt vom Spiel am Kreis. Sie pfiffen auf beiden Seiten so ziemlich jede Aktion der Kreisläufer ab. „Für uns war das eine Katastrophe, weil unser Spiel über den Kreis kommt“, sagte Trainer Khalid Khan, der sich schon in der Halbzeitpause ein Wortgefecht mit den sichtlich überforderten Unparteiischen lieferte.

Die Ratinger Mannschaft indes ließ sich nicht beeindrucken und bot eine extrem konzentrierte Leistung. Bis auf ein paar Minuten vor der Pause, als die Gastgeber die Duisburger Mannschaft von 15:8 auf 15:12 herankommen ließen, hatte die SGR das Spiel jederzeit im Griff. Nach 19 Minuten stand es bereits 10:5, das neunte Tor war eine sehenswerte Co-Produktion zwischen Barkow und Vorlagengeber Marcel Müller, der als Spielmacher eine überragende Leistung bot. Auch Dominik Jung auf Außen stach heraus. Der 19-Jährige erzielte acht Treffer. „Wahnsinn, was Dominik für eine Entwicklung macht“, betonte Khalid Khan. „Langsam zeigt er wirklich, was er kann.“ asch