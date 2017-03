Die Devils wollen im Aufstiegsrennen gern ein Wörtchen mitreden

Die Mannschaft der SG Langenfeld hat sich für die kommende Saison in der Zweiten Skaterhockey-Bundesliga viel vorgenommen.

Langenfeld. Die runde Zahl ist nicht mehr weit entfernt und die Leidenschaft immer noch groß. Seit 19 Jahren trainiert Thomas Schütt bereits die SG Langenfeld Devils (SGL), die in der Zweiten Skaterhockey-Bundesliga Nord zu Hause sind. „Ich habe auf jeden Fall immer noch Lust auf meine Aufgabe“, betont Schütt, „man hat nach einer Spielzeit ja immer eine Pause von zwei Monaten, in denen man sich neu finden kann. Danach startet man wieder voll durch in die neue Saison.“ Zum Auftakt empfangen die Devils diesmal am Sonntag, 12. März, (15 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) die Berlin Buffalos.

Spielführer Henk Ginsberg wird sein Amt behalten. Dafür übernimmt Markus Kruber die Rolle von Tommi Melkko als Vize-Kapitän. Melkko spielt bereits seit 2001 für die Devils und ist inzwischen 38 Jahre alt. Obwohl er die Mannschaft nach wie vor aufgrund seiner Erfahrung enorm stützen kann, will er die Laufbahn nach der kommenden Spielzeit beenden. Mit sofortiger Wirkung haben Henrik Hermes (Studium) und Tristan Krause (Beruf) den Verein verlassen. Auf der anderen Seite kehrt Thomas Schmal nach zweijähriger Berufspause zurück. „Ihn zeichnen sowohl menschliche als auch spielerische Dinge aus. Er kann das Team in der Zukunft führen“, erklärt Schütt.

Das Schlusslicht musste am Ende doch nicht absteigen

Die vergangene Spielzeit lief äußerst enttäuschend, denn die Devils wurden Letzter – und stiegen trotzdem nicht ab. Grund: Kein ausstiegsberechtigtes Team aus der Regionalliga war bereit, in die Zweite Bundesliga Nord aufzusteigen. „Außerdem gab es offiziell keine Absteiger aus der Ersten Bundesliga“, erläutert Schütt. Nun gehören neun Mannschaften der zweithöchsten Liga an und erneut ist der Klassenerhalt bereits klar. „Es wird wieder keine Absteiger geben, weil keine Teams aufrücken“, sagt der 47 Jahre alte SGL-Coach, „die Mannschaften können es sich finanziell nicht leisten, in der Zweiten Liga zu spielen. Es gibt viele weite Reisen – wie die nach Berlin. Bei uns werden die Fahrten durch den Gesamtverein SG Langenfeld bezahlt.“

Die Devils streben eine bessere Platzierung als im vergangenen Jahr an. Schütt: „Wir wollen unter die ersten vier kommen und dann in den Play-offs um den Aufstieg in die Erste Bundesliga spielen.“ Dafür muss Langenfeld unbedingt die Chancenverwertung optimieren. „Schon in der letzten Saison hatten wir genug Möglichkeiten, aber nicht das Glück auf unserer Seite. Manchmal haben wir ein Spiel erst in den letzten Minuten verloren“, meint der Trainer. Die Auftakt-Aufgabe gegen die Buffalos hält er für machbar: „Letztes Jahr haben sie sich nur über Wasser gehalten, weil sie Profis aus der Ersten Deutschen Eishockeyliga bekommen haben.“ Vor einem Jahr zogen die Devils in der Hinrunde den Kürzeren (8:9), ehe sie in der Rückrunde in Berlin ebenso knapp gewannen (11:10). Jetzt will die SGL durch einen Sieg mit Schwung den Aufstieg in Angriff nehmen.

