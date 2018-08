Der Skaterhockey-Zweitligist unterlag 2:14. Das Team steht aber weiter auf Play-off-Platz.

Langenfeld. Nach dem ordentlichen Auftritt und dem 8:6 beim Abstiegskandidaten Mendener Mambas konnten die SG Langenfeld Devils in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Nord nicht nachlegen. Devils-Coach Thomas Schütt hatte bereits vor dem Spiel seinen großen Respekt vor dem Tabellendritten TGW Kassel Wizards ausgedrückt – und ihn als ersten Aufstiegsanwärter bezeichnet. Auf dem Feld gab es jetzt sogar einen Klassenunterschied, denn die Teufel hatten beim 2:14 (1:5, 1:5, 0:4) letztlich nicht den Hauch einer Chance.

Die Bedingungen waren extrem, weil Kassel seine Heimspiele in einer Halle austrägt, in der die Temperaturen bei großer Hitze zwischen 43 und 45 Grad landen, so dass die Schiedsrichter Trinkpausen im Fünf-Minuten-Takt anordneten. „Es war super brutal“, betonte Schütt, „zudem hat uns Kassel sehr ernst genommen und seine bestmögliche Aufstellung aufgeboten.“

Die Hitze machte den dezimierten Langenfeldern zu schaffen

Schütt ergänzte: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die immer hoch motiviert ist und um Schadensbegrenzung bemüht war. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis um drei oder vier Treffer zu hoch ausgefallen.“

Am deutlichen Endstand vermochte auch der vom Liga-Konkurrenten Ahauser Maidy Dogs gekommene Marcel Baer wenig zu ändern, der Langenfeld seit einigen Wochen unterstützt und durch sein körperbetontes Spiel eine wichtige Stütze ist. Hätten die Langenfelder ihre Kontermöglichkeiten besser genutzt und wären sie in der einen oder anderen Situation nicht am Aluminium gescheitert, wäre das Duell in den ersten beiden Dritteln auch etwas ausgeglichener gewesen.

Im dritten Abschnitt hatten die Gäste dann gar keine Chance mehr, weil ihre Kraftreserven aufgebraucht waren. Denn während die Gastgeber in Top-Besetzung antraten, verfügten die Devils lediglich über die Mindestanzahl von zwei Torhütern und acht Feldspielern.

In der Tabelle steht der Vierte Langenfeld (22 Punkte) unverändert auf einem Play-off-Platz und hat vier Zähler mehr als der Fünfte Ahaus. Noch vier Partien stehen an, die nächsten am 18. August beim Siebten Spreewölfe Berlin und beim Ersten Red Devils Berlin (19. August).