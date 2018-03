Der TB Wülfrath wünscht sich in der Dritten Liga in Recklinghausen einen Sieg zum Abschied.

Wülfrath. Lars Faßbender sieht langsam ein, dass für seine Mannschaft das Abenteuer Dritte Bundesliga schon nach einer Spielzeit wieder vorbei sein wird. Dennoch will der ehrgeizige Handball-Trainer des TB Wülfrath (TBW) noch den einen oder anderen Punkt einfahren. „Wir wollen uns als Mannschaft gut aus der Dritten Liga verabschieden“, sagt Faßbender vor der Auswärtspartie beim PSV Recklinghausen. Dementsprechend bereitet er seinen jungen Kader auf das Duell vor. So, als wäre der Klassenerhalt für den Tabellenletzten noch zum Greifen nahe.

Obwohl der frühere Zweitligist lediglich zwei Ränge vor dem Schlusslicht steht, liegen sie mit elf Punkten weit vor dem TBW. Die Mannschaft von Trainer Dominik Schlechter hofft ihrerseits durch einen Sieg gegen das Schlusslicht Turnerbund zur Zweitvertretung des VfL Oldenburg, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz rangiert, aufzuschließen. Allerdings spekulieren nicht Wenige darauf, dass auch der zehnte Platz, den derzeit der PSV belegt, zum Klassenerhalt reichen könnte. Vorzeitige Rückzüge anderer Teams wären dafür vorausgesetzt, scheinen aber nicht ausgeschlossen.

Im Hinspiel lieferte der TBW eine besonders schwache Leistung ab

Nur zu gerne würden Kristin Meyer und ihre Nebenleute noch einmal einen Sieg in der Dritten Liga einfahren. Zumal die TBW-Handballerinnen noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen haben. „In dem Spiel haben wir uns wirklich sehr schlecht präsentiert. Das wollen wir diesmal zumindest viel besser machen“, sagt Faßbender. Wie die Recklinghauser bleiben auch die Gäste weiter von Verletzungen, Krankheiten und Ausfällen nicht verschont. Wülfraths Trainer muss sehr wahrscheinlich auf die gerade genesene Lena Heider verzichten, bei der die vergangenen beiden Einsätze vielleicht doch zu früh kamen. Zudem werden Lisa Kiekbusch, die aufgrund eines Familientreffens nach Norddeutschland muss, sowie Kristin Gipperich berufsbedingt fehlen. Wie eng die Damen von der Fliethe zusammenhalten, zeigt Nicole Hölters. Sie stellt sich angeschlagen in den Dienst der Mannschaft und will unbedingt spielen. „Ob es klappt, müssen wir natürlich vor und im Spiel sehen“, sagt Faßbender, der aber das Zusammenrücken des Teams lobt. Recklinghausen machte mit dem Sieg gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund bereits im Februar wohl die entscheidenden Schritte zum Klassenerhalt. Auch wenn es danach für die Ruhrstädter alles andere als gut verlief, glauben die Gastgeberinnen auf einen Sieg gegen Wülfrath und haben ihre Fans einem offenen Brief für morgen um Unterstützung gebeten.