Der Fußball-Oberligist unterlag mit 0:3. Wegen zahlreicher Ausfälle konnte das Team bei den schwierigen Bedingungen kaum wechseln.

Monheim. Wie bereits eine Woche zuvor beim Mittelrheinligisten SV Bergisch-Gladbach 09 haben die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg auch das Testspiel gegen den FC Schalke 04 II aus der Oberliga-Westfalen mit 0:3 (0:1) verloren. Der neue Baumberger Trainer Andreas Franke war trotz des Ergebnisses nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben das insgesamt ganz gut gemacht. Nach einer intensiven Trainingswoche hat uns das Spiel noch einmal weitergebracht“, sagte er.

Weil in Ivan Pusic (Bänderriss), Louis Klotz (Kniebeschwerden), Roberto Guirino (Innenbandverletzung), Lukas Fedler (Bänderriss) und Kosi Saka (Armbruch) einige wichtige Akteure fehlten und andere derzeit im Urlaub weilen, mussten in Sven Steinfort und Marcel Bergkemper zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen, um SFB-Kader aufzufüllen.

Zu allem Überfluss stand der Baumberger Betreuer mit den für die Partie vorgesehenen Trikots im Stau, sodass die Sportfreunde erst eine Viertelstunde vor Anstoß in ihre Jerseys schlüpfen konnten. „Da kam schon einiges zusammen. Aber dafür haben die Jungs das gut gemacht“, sagte Franke, dessen Mannschaft beinahe einen Traumstart erwischt hätte. Neuzugang Dominik Oehlers hatte schön auf Aleksandar Bojkovski quergelegt, der den Ball freistehend nicht im Tor unterbringen konnte.

Trainer Andreas Franke war durchaus zufrieden

Nach knapp zwanzig Minuten besorgte Schalkes Kapitän mit einem Sonntagsschuss die 1:0-Führung für die Gäste, die bis zur Halbzeitpause bestand hatte. Während die Gelsenkirchener für die zweite Halbzeit auf gleich sechs Positionen frische Leute bringen konnten, war das Baumberger Wechselkontingent beschränkt. Und so ging den Sportfreunden mit zunehmender Spieldauer auch immer mehr die Puste aus. Die Schalker nutzten dies für zwei weitere Tore und schraubten das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe (57./86.). „In der zweiten Halbzeit wurde es für uns immer schwieriger nach der harten Woche. Aber für die Jungs war das noch einmal eine sehr gute Trainingseinheit, die die Woche gut abgeschlossen hat“, sagte Franke.

Bevor am übernächsten Wochenende das erste Pflichtspiel dieser Saison auf dem Programm steht, werden die Baumberger noch zwei Tests absolvieren: Am Mittwoch ist der Bezirksligist DJK Sparta Bilk in Baumberg zu Gast und am Samstag gastiert die Franke-Elf beim Landesligisten TVD Velbert.