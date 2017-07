Coach Ralf Trimborn spricht über Entwicklung des Teams.

Ratingen. Ralf Trimborn, Handballtrainer des TV Ratingen, steht am Europaring vor seiner vierten Saison. Nach der Vizemeisterschaft in der Verbandsliga in der vergangenen Saison soll nun, so die Einstellung im Ratinger Umfeld, der Meistertitel her. Im Gespräch bezieht der 51 Jahre alte Ingenieur auch dazu Stellung.

Dem TV Ratingen gelang die beste Saison der letzten zehn Jahre. Was hat sich im Wesentlichen verändert rund um den Europaring?

Ralf Trimborn: Vieles. Wir haben die TV-Familie um unserem Chef Thomas Oberwinster erheblich enger zusammen zusammenrücken lassen. Von der Jugend hoch zu den Senioren. Kein Spieler, von Oldie Andreas Hoppe mit seinen 48 Jahren mal abgesehen, hat uns verlassen. Das zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.

Die A- und B-Jugend sind aufgestiegen. Die A-Jugend spielt künftig in der Oberliga, die B-Jugend Verbandsliga. Ist das zu verteidigen?

Trimborn: Ich war bei allen Aufstiegsspielen dabei, habe mir alles angeschaut. Wir schicken allerdings Mannschaften mit dem älteren Jahrgang ins Rennen. Wir werden alles versuchen, auch mit der Jugend auf Erfolgskurs zu bleiben. Aber noch wichtiger ist die Entwicklung unserer Talente. Ich habe den A-Jugendtorwart Sebastian Götze genau beobachtet. Er war der Aufstiegsgarant. Dieser Junge ist schon erstaunlich weit.

Die zweite Mannschaft spielt wieder in der Landesliga. Wie schätzen Sie ihr Niveau ein?

Trimborn: Die Truppe mit vielen jungen, aber auch erfahrenen Spielern um Trainer Niklas Vogel spielte eine glänzende Saison. Nur knapp wurde der Meistertitel verfehlt, aber Platz zwei reichte aus. Auch hier gilt es, alles weiter zu entwickeln.

Werden Sie Verbandsliga-Meister?

Trimborn: Das kann man im Vorfeld niemals sagen. Wer aber Vizemeister geworden ist, der kann sich nicht mehr verstecken. Das wollen wir auch niemals. Wir freuen uns jedenfalls auf eine tolle Verbandsliga-Saison. Wir machen jetzt in den Ferien drei Wochen Pause, dann geht es wieder richtig los. Am 5. September steht die erste HVN-Pokalrunde an, der alte und drittliga-erfahrene Rivale SG Langenfeld kommt zu uns an den Europaring. Anwurf 20 Uhr. Das sollte sich keiner entgehen lassen.

Was machen die beiden Neuzugänge Mike Kotter und Johannes Scheidgen?

Trimborn: Sie mischen im Training, wie wir erwartet haben, längst munter mit. Alles Weitere muss man abwarten. Sie trainieren jetzt ganz anders, auf anderem Niveau. Das ist nicht einfach für sie, sie fühlen sich aber wohl bei uns, und das ist erst einmal ungemein wichtig.

