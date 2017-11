Viele Mitglieder kamen zur Feier in das Vereinsheim.

Erkrath. Ein gemütliches Clubhaus auf einer schönen Anlage, sechs gepflegte Außenplätze, eine Dreiplatzhalle, eine Gastronomie, das ganze Jahr über Sport und Geselligkeit. Mitglieder, die erst nach der Jahrtausendwende dem TC 82 Erkrath beigetreten sind, kennen es nicht anders. Hinter dem, was heute selbstverständlich erscheint steckt – wie das Gründungs- und Ehrenmitglied Wilfried Schmidt jetzt in einem Rückblick deutlich machte – eine Menge Enthusiasmus, gemeinsame Arbeit und auch gemeinsames Feiern.

Gründungsmitglied nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise

In diesem Jahr ist der TC 82 Erkrath 35 Jahre alt geworden. Anlass für die Mitglieder zu einer kleinen Geburtstagsfeier. Die Vorsitzende Britta Theisen freute sich, auch den Männergesangverein aus Unterbach begrüßen zu können. Wilfried Schmidt nahm die Zuhörer mit auf eine Reise in die Gründerzeiten des TC 82 Erkrath. „Anfang der 80er Jahre waren viele junge Familien nach Unterfeldhaus gezogen. Es war schön hier. Aber so richtig los war nichts“. Die umliegenden Tennisvereine führten Wartelisten. Eine kleine Zeitungsanzeige kam da wie gerufen. „Wer gründet mit mir einen Tennisclub?“ hatte der jetzige Tennisnachbar Rolf Wilms gefragt. 18 Erkrather meldeten sich. Einig wurde man sich nicht. Die Idee, einen Club zu gründen aber war geboren, stellte Schmidt fest.

Bald hatte der TC 82 Erkrath 200 Mitglieder – aber keinen eigenen Platz. Gespielt worden sei auf Anlagen in der Nachbarschaft. Finanziert durch Mitgliederdarlehen sei es schließlich gelungen, das jetzige Clubgelände zu kaufen. Zwei Jahre nach der Gründung fanden im Mai 1984 die ersten Spiele auf eigener Anlage statt. Als Clubhaus diente eine in Langenfeld erstandene, ausrangierte Holzhütte, die Gastronomie erfolgte in Eigenregie: mit einer Kühltruhe für Fassbier und einer Speisekarte, auf der meist nur Bockwurst stand. Red