Der Punkt hilft beiden im Oberliga-Derby

Die Baumberger Fußballer wurden gegen den VfB Hilden durch einen Last-Minute-Treffer erlöst. Liga-Konkurrent Ratingen gewann mit 2:0, Landesligist Monheim spielte souverän, Mettmann schaffte den Befreiungsschlag.

Kreis Mettmann. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer noch eine durchwachsene Oberliga-Begegnung. Das lag vor allem an den Hildenern, die auf dem Kunstrasenplatz am Kalstert zunächst spielerisch nicht zu überzeugen wussten und sich folgerichtig mit 0:1 im Rückstand sahen. Erst nach dem Seitenwechsel bekamen die Fans ein abwechslungsreiches Derby geboten, das letztlich mit einem 3:3 (1:0) endete. Der Zähler hilft beiden Mannschaften weiter – sowohl dem VfB als auch den Sportfreunden Baumberg (SFB). „Noch ein Punkt gegen den Abstieg“, betonte Michael Kulm. Der Hildener Teammanager versuchte, nach einer turbulenten Schlussphase das Positive zu unterstreichen. Auf der anderen Seite haderte Salah El Halimi noch mit dem Ausgang der Partie.

„Es war schon ärgerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist“, sagte der Baumberger Trainer. Er meinte damit den Umstand, dass der VfB zweimal einen Rückstand aufholte und dann sogar in Führung ging. „Wir wollten gewinnen, sind deshalb mehr Risiko gegangen“, stellte El Halimi fest. Und dann hatte er doch ein Lob für sein Team: „Dass wir das 3:3 erzielt haben, zeigt die Moral der Mannschaft.“

Bis dahin war es allerdings ein langer Weg. Denn zunächst offenbarten beide Mannschaften eine Menge Respekt vor dem Gegner. Zugleich mussten sich die Hildener nach der kurzfristigen Sperrung der Anlage an der Hoffeldstraße mit dem ungewohnten Kunstrasen am Frans-Hals-Weg anfreunden – ein Heimvorteil sieht eben anders aus. Nicht nur deshalb setzten die Baumberger die ersten Akzente, obwohl der VfB versuchte, mit einer Manndeckung Robert Hömig aus dem Spiel zu nehmen – eine Spezialaufgabe für Fabian zur Linden.

Die Gastgeber wähnten sich schon auf der Siegerstraße, doch die Sportfreunde, die weiter unermüdlich ackerten, schlugen zurück. Ein Freistoß von Hömig leitete in der Nachspielzeit den Ausgleich ein. Zweimal wehrte Sube einen SFBSchuss ab, ehe Roberto Guirino zum 3:3 traf. Und Sekunden später pfiff Schiedsrichter Keck die Partie ab. bs

Ratingen 04/19 erzielt zwei Traumtore gegen SSVg Velbert

Mit einem lauten Schrei dreht Fatih Özbayrak ab, rennt Richtung Mittellinie und klopft sich dabei mit beiden Händen auf die Brust, so als wolle er sagen: „Seht her – das war ich.“ Zu sehen gab es kurz zuvor tatsächlich einiges – der Mittelfeldspieler von Ratingen 04/19 hatte den Ball etwa 25 Meter vor dem Tor erhalten und jagte ihn mit einem satten Schuss in den linken oberen Winkel: Es war das 2:0 gegen die SSVg Velbert, die an diesem Nachmittag im Sportpark Keramag nur ganz wenig zu bestellen hatte. „Die Mannschaft hat super gekämpft. Und den Ball habe ich natürlich satt getroffen“, sagte der Torschütze. Das galt auch für Yannick Wollert, der bereits in der 6. Minute traf. Das Tor hatte – wie den zweiten Treffer auch – der starke Emrah Cinar vorbereitet, indem er den Ball von Außen vor das Tor spielte. „Da nahm ich ihn ein wenig glücklich mit, traf ihn dann aber richtig, als der Torwart rauskam“, sagte der Torschütze. Auch der Ball landete im linken oberen Toreck.

„Wir haben heute verdient gewonnen“, sagte Trainer Karl Weiß. „Die Mannschaft war insgesamt präsenter, wir haben die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen und viel Laufarbeit investiert.“

Gästetrainer Mircea Onisemiuc war ganz offensichtlich gar nicht begeistert von dem, was er gesehen hatte – und zeigte sich nach dem Spiel auch als nicht gerade souveräner Verlierer. Von zwei „Sonntagsschüssen“ der Ratinger sprach er, wie auch von zwei „tausendprozentigen Chancen“ seiner Mannschaft – diese Meinung hatte der Velberter jedoch weitgehend exklusiv. Denn seine Schützlinge lieferten wahrlich keine gute Partie ab – auch, weil die Gastgeber sie durch die gute Abwehrarbeit überhaupt nicht ins Spiel kommen ließen. asch

Für den Aufsteiger FC Monheim lief der Spieltag wie gemalt

Der 21. Spieltag in der Fußball-Landesliga lief für den Aufsteiger FC Monheim (FCM) wie gemalt. Einerseits löste er seine Heimaufgabe gegen den Rather SV souverän mit 5:0 (3:0), und andererseits ließen alle Konkurrenten im Kampf um den Sprung in die Oberliga Federn. Ergebnis: Monheim (42 Punkte) rückte bis auf Rang zwei vor und liegt jetzt nur noch zwei Zähler hinter dem Ersten DSC 99 Düsseldorf (44). „Ich nehme das zur Kenntnis. Aber vielmehr freue ich mich darüber, dass wir uns eine gute Ausgangsposition für die kommenden vier Auswärtsspiele geschaffen haben. Platz zwei ist eine schöne Moment-Aufnahme, doch davon können wir uns nichts kaufen. Die Saison ist noch lang“, sagte FCM-Coach Dennis Ruess nach dem starken Auftritt seiner Mannschaft. mroe

ASV Mettmann gelingt ein knapper, jedoch verdienter Sieg

Es wurden vier Minuten nachgespielt – dann kam der erlösende Abpfiff von Schiedsrichter Marcel Reinhold. Spieler und Zuschauer des ASV Mettmann freuten sich über einen knappen, letztlich jedoch verdienten Sieg von 2:1 (1:1) gegen VfL Jüchen-Garzweiler. „Das waren heute drei ganz wichtige Punkte. Es war meiner Mannschaft anzumerken, dass sie die hohe Niederlage der Vorwoche noch nicht ganz verkraftet hatte. Mit dem Sieg im Rücken können wir die nächsten Spiele wieder etwas gelassener angehen“, erklärte denn auch Michael Kirschner erleichtert.

Für den Mettmanner Coach war es eine Schlüsselpartie. „Bei einer Niederlage hätte die Gefahr bestanden, dass wir in die Nähe der Abstiegszone rutschen.“ K.M.

Anzeige