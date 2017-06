Das Hockey-Team bangt um Verbleib in der Verbandsliga.

Mettmann. Die Situation für den Mettmanner Hockey-Verbandsligisten in Sachen Klassenerhalt wird immer kritischer. Zuletzt sind die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass der MTHC aufgrund der guten Hinrunde mit dem Abstieg wohl kaum etwas zu tun haben wird: Der Crefelder SC lag abgeschlagen am Tabellenende, und da nur eine Mannschaft aus der 1. Verbandsliga absteigt, schien der Kelch an den Mettmannern vorbeizugehen. Jetzt haben sich die Vorzeichen verändert. Nach dem überraschenden Sieg des Crefelder SC am Wochenende in Aachen hat dieses Team mittlerweile sechs Punkte auf der Haben-Seite, während der MTHC mit acht Zählern nur zwei Punkte davor rangiert.

„Wir müssen in zwei Wochen im direkten Duell mit den Krefeldern mindestens unentschieden spielen“, weist Andreas Konrad auf das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt hin. „Sollte den Krefeldern noch ein weiterer Sieg geringen, übernehmen wir die rote Laterne und werden den Abstieg kaum vermeiden können“, erklärt der MTHC-Sprecher. Sollte der MTHC auch in der Feldsaison absteigen, wäre das sportlich der größte anzunehmende Unfall für den Mettmanner Traditionsverein mit rund 800 Mitgliedern. Bereits in der Hallenrunde stieg das Team ab. Vor allem mangelt es an erfahrenen Führungsspielern. Die Bilanz der vergangenen fünf Begegnungen in der Feldsaison macht die Situation deutlich: „Wir haben fünf Niederlagen erhalten, kein einziges Tor erzielt und 33 Gegentreffer kassiert“, sagt Andreas Konrad.

Nach einem frühen 0:1-Rückstand in der Partie beim RTHC Leverkusen II gestaltete der MTHC die Begegnung zunächst offen und hatte durch Sven Goetzke zwei gute Chancen zum Ausgleich. Tobias Müller ließ zwei weitere Gelegenheiten bei Strafecken aus. Bis zur Halbzeit waren die Gastgeber danach zweimal erfolgreich. Auch im zweiten Durchgang hatte der MTHC einige Möglichkeiten, ließ sie aber ungenutzt liegen. Hockey-Olympiasieger Volker Fried führte als Libero und Spielmacher seine Leverkusener Mannschaft souverän zu einem 5:0-Erfolg.

MTHC-Frauen nur in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe

Wie die Herren kassierten die ebenfalls in der 1. Verbandsliga spielenden Mettmanner Frauen eine 0:5 (0:2)-Niederlage bei Schwarz-Weiß Neuss. Bei einem der Aufstiegsfavoriten konnten die Gäste zumindest im ersten Durchgang auf Augenhöhe agieren, lagen aber aufgrund zweier Konter mit 0:2 im Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel war Neuss überlegen und markierte drei weitere Treffer zum zu jedem Zeitpunkt ungefährdeten 5:0-Endstand. K.M.

Anzeige