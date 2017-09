Wülfrath. Es ist damit zu rechnen, dass am Sonntag am Erbacher Berg in Wülfrath eine Menge los ist. Denn die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer erwarten zum Derby den Spitzenreiter SV Union Velbert (15 Uhr, Lhoist-Sportpark). Die Union ist fast direkter Nachbar des FCW, denn vom Velberter Stadtteil Tönisheide bis zum Wülfrather Stadion sind es nur ein paar Kilometer. Da werden die Gäste wohl eine Menge Fans mitbringen. Für die FCW-Fußballer ist es eine ganz wichtige Begegnung, denn sie stehen unter Zugzwang. Neun Punkte beträgt derzeit der Abstand des Tabellensiebten zum Lokalrivalen. „Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Gegen die Union muss ein Dreier her, wenn wir den Kontakt zur Spitzenregion der Tabelle halten wollen“, sagt Joachim Dünn. Der FCW-Coach stellt fest: „Sicherlich sind die Velberter sehr gut in die Saison gestartet. Sie hatten aber auch etwas Glück mit dem Spielplan, da sie überwiegend auf Gegner trafen, die nicht unbedingt zu denen gehören, die am Ende oben mitspielen.“ Dünn will das aber nicht als Abwertung der Union-Leistung gewertet wissen. „In dieser ausgeglichenen Bezirksliga-Gruppe muss man erst einmal einen so guten Start schaffen. Für die Velberter haben diese Punktgewinne zu einem großen Selbstvertrauen geführt, und sie haben halt einen Lauf.“ K.M.