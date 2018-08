Der Fußball-Kreisligist hat eine sehr junge Mannschaft beisammen.

Ratingen. Jörg Frohnhoff kennt den Fußball in der Ratinger Umgebung wie seine Westentasche. Seit einigen Jahren wirkt der 51-Jährige, er ist Angestellter der Stadt Ratingen, beim ASV Tiefenbroich mit. Zunächst in der sportlichen Führung und dann, seit diesem Frühjahr, im Vorstand. Zusammen mit Andreas Eckert sorgt er dafür dass es sportlich wieder aufwärts geht an der Sohlstättenstraße. Dort sind die Rahmenbedingungen eigentlich perfekt: das herrliche neue Clubhaus und die beiden stets gepflegten Fußballplätze mit Natur- und Kunstrasen.

Aber wenn man den ehemaligen Mittelfeldspieler von 04/19 auf die Chancen anspricht, ob man in der Kreisliga B im Kampf um den Meistertitel dabei ist, dann winkt er umgehend ab. „Acht A-Junioren haben wir hochgezogen,“ so Frohnhoff, „die brauchen noch zwei Jahre, bis sie starke Fußballer sind. Den Titel holt ein anderer Verein. Wir geben unseren Jungs viel Zeit, es gibt keinen Druck. Und so laufen auch unsere Planungen. Aber im Training ist jetzt schon erkennbar, dass unter Udo Bartsch ständige Verbesserungen entstehen.“

Es soll sportlich aufwärts gehen an der Sohlstättenstraße

Frohnhoff beobachtet das Training sehr intensiv. Klar, dort sind seine Söhne Rene und Maik dabei. Und dass Bartsch bestens mit jungen Fußballern arbeiten kann, das hat der 58-Jährige auf seinen vielen Stationen oft genug unter Beweis gestellt. Einer der A-Junioren, der schon nahe an einem Stamm platz ist, ist der Mittelfeldspieler Justin Schäfer. Aber alle müssen, wie Frohnhoff klarstellt, um einen Platz ständig kämpfen. Vor allem in jedem Training. Freiplätze gibt es nicht im 28-Mann-Kader, wo freilich noch einige aussortiert werden für die Reserve. Auch die Torwart-Frage ist völlig ungeklärt. Andre Roos? An guten Tagen hält der alles. Aber wehe, es ist nicht sein Tag. Alex Rohrbeck (32)? Oder Marcel Bohrmann (28)? Bartsch war selbst ein Klasse-Keeper. Vor allem in seiner Bezirksliga-Zeit in Tiefenbroich. Er wird schon die richtige Entscheidung treffen. Daniel Weisz, 30 Jahre alt, ist der Kapitän und Abwehr-Chef. Sein Stammplatz in der Viererkette ist sicher. Auch Tim Reisgies, der eigentlich lieber das Jugendtraining leiten würde, ist wieder dabei und in guter Form. Den 26-Jährigen kann Bartsch überall einsetzten, vor allem im offensiven Mittelfeld. Und ordentlich besetzt für diese Spielklasse ist der Angriff mit Karim Mezdour und Dominik Scharley.

Beide sind noch jung, Anfang 20. „Um den Angriff machen wir uns die wenigsten Sorgen“, so Frohnhoff. Da will auch Patrick Ziegler wieder dabei sein, der 33-Jährige spielte in seinen besten Zeit in der Oberliga (Uerdingen, 04/19, Fortuna). Die ersten beiden Testspiele sind absolviert, beide mit Heimrecht. Gegen RW Wülfrath gab es ein 2:5, dann einen 6:3-Erfolg über Germania Grefrath. Je zwei Tore schossen der bisherige A-Junior Appolinaira Lamah, dann Scharley und die später eingewechselten Frohnhoff-Brüder Rene und Maik. wm