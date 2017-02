Den Sportfreunden vergeht das Lachen

Am Tulpensonntag verlor Fußball-Oberligist Baumberg das Testspiel gegen Sterkrade mit 1:3. Die Liga-Konkurrenz aus Ratingen gewann 4:1 gegen den TuS Essen-West, der VfB Hilden siegte mit 4:0 beim VfB Homberg.

Kreis Mettmann. Irgendwie passte der Auftritt zum Termin mitten im Karneval, denn der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg trieb es im Testspiel gegen den Landesligisten SpVg. Sterkrade-Nord ganz schön närrisch. Das, was die Generalprobe für die Fortsetzung der Meisterschaft am kommenden Wochenende sein sollte, ging jedenfalls gründlich daneben. Und Baumberg war bei der 1:3 (0:1)-Niederlage weit von einer guten Form entfernt. Einer, der es geahnt hatte, war Salah El Halimi. Deshalb wirkte der Baumberger Trainer nach dem Abpfiff kein bisschen überrascht: „Wir wussten ja, was uns erwarten wird. Der Spiel hat dann einfach gezeigt, dass der Motor noch stockt.“

Reichlich Sand im Getriebe der Hausherren trat bereits in der fünften Minute auf, als ein krasses Missverständnis vorkam – was in dieser Form angesichts der Beteiligten sicher eine Rarität bleiben wird. Keeper Daniel Schwabke und Gordon Weniger, gewöhnlich zwei der besonders zuverlässigen Spieler, waren sich in dieser Szene uneinig: Der eine dachte, der andere werde handeln – und umgekehrt. Nutznießer war Sterkrades Julius Ufer, der sich die unerwartet günstige Gelegenheit zur 1:0-Führung nicht entgehen ließ.

Baumberg, das in der Oberliga als eine der spielstärksten Mannschaften gilt, bekam anschließend über die gesamte Distanz keinen guten Rhythmus zustande. Besser wurde es auch in der zweiten Halbzeit nicht, als die Gastgeber personell noch einmal stark durchwechselten. Der Landesligist erhöhte durch Stefan Jagalski (74.) und Hilal Ali Khan (78.) sogar entscheidend auf 3:0. Dass Miguel Lopez Torres etwas später auf 1:3 (83.) verkürzte, war lediglich etwas Ergebniskosmetik – und änderte sehr wenig am trostlosen Gesamt-Auftritt. Der Baumberger Coach bemühte sich, der Pleite im Endspurt der Vorbereitung auch etwas Positives abzugewinnen. Und das gab es ja auch: Baumberg bekam immerhin deutlich aufgezeigt, dass die restliche Meisterschaft kein Selbstläufer wird. Also dürfte das Resultat als laut vernehmbarer Weckruf dienen. Der Blick auf die Tabelle bietet El Halimis Ansicht nach mit Rang zehn (25 Zähler) und sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Bis zur Partie am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den nur eine Position besser platzierten SC Düsseldorf-West bleiben dem Oberligisten nun drei weitere Trainings-Einheiten, um die erkannten Defizite zu beheben mid

Ratinger fuhren den fünften Sieg im siebten Testspiel ein

Die Generalprobe ist geglückt. Im letzten Test vor dem ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause hat Oberligist Ratingen 04/19 mit dem 4:1 (1:1)-Sieg beim TuS Essen-West die überzeugenden Eindrücke aus der Vorbereitung bestätigt. Der Sieg über den Landesligisten war der insgesamt fünfte Erfolg der Ratinger im siebten Testspiel. Ismail Cakici mit einem Doppelpack (36./82), Patrick Nemec (54.) und Marvin Ellmann (60.) drehten den frühen 0:1-Rückstand (8.) zum souveränen Sieg des Oberligisten. Die Führung der Gastgeber hatte der ehemalige Ratinger Thorben Kirschstein nach einem Foul von Tolga Erginer vom Elfmeterpunkt aus besorgt. Danach blieb 04/19-Torhüter Dennis Raschka allerdings weitgehend beschäftigungslos. Mit Phil Spillmann als Kapitän agierten die Ratinger in einem intensiven Pressing und erspielten sich dadurch immer wieder gute Torchancen.

Am kommenden Sonntag bestreiten die Ratinger Fußballer das Meisterschaftsspiel gegen den Cronenberger SC (15 Uhr) und wollen unbedingt etwas gutmachen – nämlich die peinliche 0:1-Pleite in der Hinrunde beim damaligen Letzten. new

VfB-Stürmer Jannik Weber war nur mit einem Foul zu stoppen

Mit einem klaren 4:0 (2:0)-Sieg beim VfB Homberg schlossen die Fußballer des VfB 03 Hilden ihre Testspielreihe ab und sehen nun optimistisch dem offiziellen Meisterschaftsstart am 5. März beim Vorletzten FC Kray entgegen. Die Hildener erwischten einen Auftakt nach Maß, denn bereits nach neun Minuten war Jannik Weber im Strafraum von Torhüter Philipp Gutkowski nur mit einem Foul zu stoppen, als er den Keeper ausspielen wollte. Den Elfmeter verwandelte Stefan Schaumburg zur 1:0-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jannik Weber auf 2:0 (34.), als er den Ball kurz vor dem Homberger Strafraum eroberte, sich Richtung Tor drehte und erfolgreich abschloss. Eine Aktion, die VfB-Teammanager Michael Kulm „schlitzohrig“ nannte.

Nach dem Wiederanpfiff traf Jannik Weber ein zweites Mal. Diesmal nutzte er die Vorarbeit des eingewechselten Khalid Al-Bazaz, der sich auf der linken Seite mit einem Tempodribbling durchsetzte und das Leder dann quer auf Weber gab, der ins lange Eck zum 3:0 (49.) vollendete. Eine Viertelstunde später leitete Al-Bazaz den nächsten Treffer ein. Erneut setzte sich der Abwehrspezialist auf der linken Seite durch, passte dann von der Grundlinie zurück auf Fabio di Gaetano, der auf 4:0 (75.) erhöhte.

Zu diesem Zeitpunkt spielten die Hildener allerdings schon in Überzahl, denn nach einem groben Foul an Jannik Weber in Höhe der Mittellinie sah der Homberger Cengizhan Erbay die rote Karte (60.). Nicht nur deshalb erklärte Kulm: „Ich war froh, dass wir die Partie verletzungsfrei und mit einem guten Ergebnis zu einem vernünftigen Abschluss gebracht haben.“

Nun blickt der Teammanager des VfB 03 zuversichtlich nach vorne: „Nach den beiden Highlights gegen Rot-Weiß Oberhausen und den KFC Uerdingen war es nicht selbstverständlich, dass wir uns in diesem Test so präsentieren. Das kleine Motivationsloch haben wir offenbar gut aufgefangen.“ Positiv nennt Kulm auch den Konkurrenzkampf, den es bereits seit Beginn der Saison innerhalb der Mannschaft gibt. „Alle haben heute Werbung für sich gemacht“, betont er. Will heißen: Alle Fußballer des VfB 03 Hilden müssen bei den Trainingseinheiten in dieser Woche noch einmal Gas geben, um für die Partie in Kray einen Platz in der Anfangsformation zu ergattern.

