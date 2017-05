Der Handball-Oberligist setzte sich wenige Sekunden vor dem Spielende gegen den Spitzenreiter DJK Adler Königshof durch.

Kreis Mettmann. Rheydter TV – TB Wülfrath (Frauen) 30:33 (17:18). (bs) Obwohl die Handballerinnen des TB Wülfrath auf den Einsatz der beiden Rückraum-Werferinnen Daria Blume und Lena Heider verzichteten, reichte es beim Rheydter TV zu einem 33:30 (18:17)-Sieg. Der Erfolg fiel zwar knapp aus, dennoch setzte sich der Niederrheinmeister jetzt auch an die Spitze der Auswärtstabelle in der Oberliga. Lediglich bis zum 4:4 (6.) gestaltete der Tabellenzehnte Rheydt die Begegnung ausgeglichen. Im weiteren Verlauf kämpften sich die Gastgeberinnen zwar immer wieder heran, doch Zwischenspurts genügten dem designierten Meister, um wieder Abstand zu schaffen. Die nächste Herausforderung für den TBW wird nun die Aufstiegsrelegation. bs

TuS Lintorf fügt dem Meister die erste Saisonniederlage zu

Da ist dem TuS Lintorf ein echter Husarenritt gelungen: Die Grün-Weißen besiegten den längst feststehenden Oberliga-Meister Adler Königshof in dessen proppevoller Halle mit 31:30 (17:20) und fügten ihm die erste Saisonniederlage zu. Die Lintorfer lagen nach 55 Minuten 27:30 zurück, nichts deutete auf einen Punktgewinn hin. Aber in den beiden Schlussminuten leisteten sich die Hausherren zwei Zeitstrafen, und Marius Haverkamp warf 75 Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter zum 30:30 ein. 15 Sekunden vor dem Ende nahm Trainer Christian Beckers eine Auszeit – er wollte sich nicht mit einem Punkt begnügen, er wollte beide haben. Angreifer Vincent Rose war es schließlich, der nach Pass von Stefan Sossalla quer durch den Kreis mit einem gewaltigen Sprungwurf das 31:30 erzielte. Mit diesem Sieg im Rücken dürfte den Lintorfern im Abstiegskampf nichts mehr passieren. wm

TV Angermund nimmt Niederlage gegen HG Remscheid sportlich

An die glänzende Form der Hinrunde kommt der TV Angermund in dieser Oberliga-Endphase kaum noch heran. Die Blau-Weißen unterlagen bei der HG Remscheid 26:30 (15:15), und die Bergischen haben nun mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Da aber auch bei der Unitas Haan die Luft raus ist, schmerzt am Freiheitshagen die Remscheid-Niederlage kaum. Der Aufsteiger bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz und erwartet am kommenden Samstag den Meister Adler Königshof. Dessen Hinspiel-Sieg war mehr als glücklich, und in Angermund freut man sich seitdem auf die Revanche. Den Meister will schließlich jeder schlagen – und der TuS Lintorf hat gerade bewiesen, dass das auch möglich ist. wm