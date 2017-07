In den beiden Testspielen am vergangenen Wochenende erlebte der ASV Mettmann Licht und Schatten. Beim A-Kreisligisten Rot-Weiß Lintorf gingen die Kreisstädter mit einem 5:0 (3:0) als Sieger vom Platz. Die Tore erzielten Marc Eilenberger (2), Marcus Bryks, der japanische Neuzugang Daiki Inoue und der frühere Gruitener Julius Glittenberg. Mit 1:3 (0:2) verloren die Mettmanner einen Tag später beim Oberligisten TV Jan Hiesfeld, waren aber alles andere als chancenlos. Daiki Inoue erzielte mit dem Schlusspfiff den Ehrentreffer. K.M.

Ein Saisonziel will Kirschner nicht festlegen. „Sicherlich soll wie in der vergangenen Spielzeit ein einstelliger Tabellenplatz herausspringen, wobei ich mich freuen würde, wenn wir uns statt des neunten Platzes diesmal etwas weiter vorne platzieren würden.“ Etwas mutiger als der Trainer ist Musa Ibis bei der Formulierung des Ziels. „Wir haben uns gut verstärkt und die meisten Leistungsträger der vergangenen Spielzeit gehalten. Warum soll es nicht möglich sein, unter die ersten fünf zu kommen?“, fragt der ASV-Vorsitzende und Hauptsponsor. „Es musste frisches Blut von außen kommen“, sagte er zum Umbruch im Kader und fügte hinzu, dass der Etat um zehn Prozent angehoben worden sei.

Die Kunstrasenplätze sind durch Wasser zwischen dem Kunstrasenbelag und dem Unterbau aufgeschwommen und haben sich leicht versetzt. Es wurde Material herausgespült, das für Wellen und Dellen im Kunstrasen sorgte, teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Die ASV-Verantwortlichen hoffen, dass die Plätze schnell repariert werden und der Spiel- und Trainingsbetrieb bald fortgesetzt werden kann. „Wir haben bereits eine Trainingseinheit auf dem Platz von Eller 04 absolviert“, berichtet Michael Kirschner. Der Sportliche Leiter hatte sich kurzfristig mit seinem früheren Verein in Verbindung gesetzt und die Erlaubnis erhalten, dort trainieren zu können. „Dafür bin ich Eller 04 sehr dankbar“, erklärte Kirschner.

Kreis Mettmann. Vor fast drei Wochen sind die Landesliga-Fußballer des ASV Mettmann in das Vorbereitungsprogramm auf die am 13. August mit einem Heimspiel gegen den Oberliga-Absteiger SC Kapellen-Erft beginnende Saison 2017/18 gestartet. Der neue Chef-Trainer Meher Siala war mit der bisherigen Intensität der Übungseinheiten und dem Verlauf Testspiele mehr als zufrieden. Jetzt gab es aber einen empfindlichen Rückschlag für den ASV. Aufgrund des Unwetters in Mettmann in der vergangenen Woche sperrte die Stadtverwaltung die beiden Kunstrasenplätze des Sportzentrums „Auf dem Pfennig“.

Der ambitionierte Bezirksligist SC Reusrath unterstrich in zwei Testspielen seine beachtliche Frühform. Die Truppe von Trainer Ralf Dietrich und Co-Trainer Dirk Kasa bezwang den starken A-Kreisligisten TSV Gruiten mit 5:0 (1:0). Die Treffer erzielten Marvin Grober (2), Maurice Grünewald, Oliver Hellwald und Moritz Kaufmann. Im zweiten Testspiel mussten die Reusrather der harten Vorbereitungsphase und dem personellen Engpass Tribut zollen. Gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SV Wermelskirchen trennten sich die Gastgeber lediglich mit 1:1 (1:0). Den einzigen Treffer für Reusrath markierte Moritz Kaufmann. ts-

SSV Berghausen zollt Ausfällen und Mannschaftsabend Tribut

Vor dem Testspiel zwischen dem Fußball-Landesligisten SSVg Heiligenhaus und dem Bezirksligisten SSV Berghausen waren die Rollen klar verteilt und am Ende gab es keine Überraschung: Die favorisierten Heiligenhauser setzten sich mit 5:2 (2:2) durch. Bei den Langenfeldern schlugen letztendlich zwei Dinge in Sachen Frische negativ zu Buche: Zum einen steckten den Berghausener Fußballern offenbar noch die Nachwirkungen des Mannschaftsabends an der Langenfelder Wasserski-Anlage in den Knochen. Zum anderen – und das dürfte der Hauptgrund sein – geht der SSV derzeit personell auf dem Zahnfleisch. Insgesamt fehlten 14 Spieler verletzungsbedingt oder waren verreist, so dass der Berghausener Trainer Siegfried Lehnert am Ende nur zwei Ersatzspieler dabei hatte.

Neuzugang Arif Tuncer (1. FC Monheim III) brachte den SSV früh in Führung (5.), bevor Heiligenhaus mit der ersten gefährlichen Chance zum Ausgleich (20.) kam. Und die SSVg drehte die Partie sogar vor der Pause und markierte das 2:1 (27.). Immerhin: Die Berghausener meldeten sich noch einmal zurück: Andre Ogon traf zum 2:2 (40.). Nach der Pause dominierte Heiligenhaus klar und fuhr durch drei Tore (51., 69., 80.) einen souveränen Sieg ein. mroe

Gegen den klassenhöheren Landesligisten VdS Nievenheim hatten die Berghausener dagegen noch mit 3:1 (2:0) gewonnen. Der SSV ging früh durch das Tor von André Ogon (3.) in Führung, ehe Eric Stefan noch vor der Pause auf 2:0 (37.) erhöhte. Gleich nach Wiederanpfiff schraubte Ogon das Ergebnis auf 3:0 (49.) hoch – Mittelfeldregisseur Arif Tuncer hatte ihn mustergültig in Szene gesetzt. Der Gegentreffer durch den Nievenheimer Sebastian Schweers, der einen fragwürdigen Foulelfmeter zum 1:3-Endstand verwandelte (75.), tat den Gastgebern dann nicht mehr weh. faja

Reserve des VfB Hilden gelingt ein 1:1 gegen MSV Düsseldorf

Gleich zweimal testete der Bezirksligist VfB Hilden II am vergangenen Wochenende seine aktuelle Form. Am Freitagabend trennte sich das Team von Peter Köppen vom gleichklassigen VfB Uerdingen 3:3. Zwei Tage darauf stand nach der Begegnung beim Landesliga-Aufsteiger MSV Düsseldorf ein beachtliches 1:1. In Krefeld brachten Marvin Bell (6.) und Tim Tiefenthal (18.) die Hildener früh in Führung. Die Krefelder verkürzten per Handelfmeter (29.), ehe Marco Tassone einen an Alen Vincazovic verursachten Foulelfmeter verwandelte. Kurz vor der Pause (41.) markierte Uerdingen den Anschlusstreffer und gab dann in der zweiten Halbzeit mächtig Gas. Die Hildener gerieten arg unter Druck, ließen aber mehr als den Ausgleich (67.) nicht zu.

Der MSV, der in der vergangenen Bezirksliga-Saison der VfB-Reserve in beiden Begegnungen (6:1, 3:1) das Nachsehen gab, war der erwartet starke Gegner und führte zur Pause mit 1:0. Marco Tassone erzielte nach einigen guten, aber ausgelassenen Chancen seines Teams den Ausgleich. ER