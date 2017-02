„Das Team geht an die Grenzen“

Für Michael Kulm, Manager des VfB 03 Hilden, ist die Spielfreude eine besondere Stärke des Fußball-Oberligisten.

Hilden. Die Oberliga nimmt offiziell am 5. März den Meisterschaftsbetrieb wieder auf. Der VfB 03 trifft dann auf den Regionalliga-Absteiger FC Kray. Teammanager Michael Kulm sieht dem Start der Rückrunde zuversichtlich entgegen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung?

Michael Kulm: Wir sind froh, dass die Vorbereitungsphase vorbei ist. Da wir schon zwei Pflichtspiele hatten, ist sie uns diesmal jedoch gar nicht so lang erschienen. Wir hatten krankheits- und urlaubsbedingt den einen oder anderen Ausfall. Zum Schluss hatten wir aber den gesamten Kader beisammen. Jetzt sind alle an Bord und körperlich auf einem guten Niveau.

Wie wichtig waren die Partien gegen Rot-Weiß Oberhausen und den KFC Uerdingen?

Kulm: RWO im Pokal-Viertelfinale als Gegner zu haben und in Uerdingen vor 1500 Zuschauern zu spielen, das sind schon besondere Begegnungen, aus denen unsere Mannschaft, auch wenn sie beide verloren hat, gewisse Lehren zieht, zum Beispiel wie sie sich mit den Besten vom Niederrhein messen kann. Wir haben gute Spiele gezeigt, aber wir sind nicht so über uns hinaus gewachsen, wie es notwendig gewesen wäre. Aufgrund dieser beiden Partien hatten wir in der Vorbereitung keinerlei Motivationsprobleme.

Welche Erkenntnisse haben Sie aus den beiden Top-Spielen gezogen?

Kulm: Unsere Mannschaft hat sich in den letzten Jahren zweifellos verbessert. Das zeigt sich unter anderem am Tabellenstand. Gegen diese beiden Spitzenmannschaften wurde aber auch der Unterschied deutlich. Wir sind durch eigene Fehler ins Hintertreffen geraten – und in solchen Spielen können wir uns nicht viele leisten. Da konnte unsere Mannschaft mehr lernen als in einem Testspiel, denn die Fehler wurden auch ergebnistechnisch bestraft. Man konnte dem Team anmerken, dass es sich damit beschäftigt und gesehen hat, dass es noch nicht so weit ist, um solche Spiele gewinnen zu können. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, aber wir können daraus das Positive ziehen.

Wo liegen aktuell die Stärken der Mannschaft?

Kulm: Da hat sich aktuell wenig verändert. Personell sind wir nahezu gleich besetzt. Die Stärken sind nach wie vor die mannschaftliche Geschlossenheit, die Bereitschaft, in den Spielen an die Grenzen zu gehen, die Spielfreude und das positive Miteinander. Wir hoffen, dass uns das auch durch die Rückrunde trägt. An der Gemeinschaft muss man aber arbeiten, das ist kein Selbstläufer. Wir wollen die taktische Disziplin, die die Mannschaft in der Hinrunde an den Tag gelegt hat, auch in der Rückrunde zeigen.

Wie haben die Neuzugänge eingeschlagen?

Kulm: German Brozmann hat gezeigt, dass er auf jeden Fall in der Lage ist, in der Oberliga das Tor zu hüten. Und er hilft, im Training das Niveau hochzuschrauben. Torben Görke als junger Torhüter hatte einige Verletzungsprobleme, konnte nicht alle Einheiten mitmachen, bleibt aber ein ernstzunehmender Konkurrent. Bastian Sube ist natürlich nach wie vor die Nummer eins. Den Ausfall von Florian Grün können wir mit Denis Ivosevic ausgleichen, auch wenn das unterschiedliche Spielertypen sind. Denis hat sich sehr schnell als Bereicherung erwiesen, ist aber noch nicht bei hundert Prozent. Er muss sich an ein neues Umfeld, eine neue Mannschaft und an neue Trainer gewöhnen. In den Spielen hat er gezeigt, dass er bald auf dem Leistungsniveau ist, wo wir ihn sehen.

Sie sind mit dem Kader also rundum zufrieden?

Kulm: Ja! Wie in der Hinrunde haben wir alle Positionen mit sehr guten Typen besetzt und sind in der Lage, auch Leistungsträger immer wieder zu ersetzen. Einige Spieler haben auch in Positionen gefunden, wo man sie gar nicht erwartet hat, wie zum Beispiel Patrick Percoco als rechter Verteidiger oder Justin Härtel in der Innenverteidigung. Ganz wichtig sind aber auch die Spieler, die gerade einmal nicht zum Einsatz kommen – sie heben das Trainingsniveau an und sorgen so dafür, dass wir erfolgreich sind.

Das Auftaktprogramm im März hat es in sich: FC Kray, Sportfreunde Baumberg, 1. FC Bocholt. Wie viele Punkte wollen Sie in diesen Spielen holen?

Kulm: Es spielt keine Rolle, womit ich rechne, die anderen wollen ja auch gewinnen. Wir haben jedoch sehr gute Chancen, nicht leer auszugehen. Aber gerade Kray ist eine Mannschaft, die nicht mit der aus der Hinrunde zu vergleichen ist. Die haben Fußballer verpflichtet, die deutlich höher als Oberliga gespielt haben. In Baumberg haben wir in der Hinrunde Probleme bekommen und verdient verloren. Gegen Bocholt lagen wir bereits mit 0:2 zurück. Das war eine extreme Willensleistung, ins Spiel zurückzukommen und zum 2:2 auszugleichen. Jetzt ist das eine neue Aufgabe.

Gab es inzwischen schon Gespräche für die neue Saison?

Kulm: Unser Sportlicher Leiter Thomas Richter hat schon sehr viele Gespräche geführt, um mit einem richtig guten Kader in die neue Saison zu gehen. Viele Spieler haben signalisiert, dass sie verlängern wollen.

Und das Trainergespann?

Kulm: Auch da gab es schon sehr gute Gespräche. Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch nichts unterschrieben.

