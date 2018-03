SGR siegt 36:26 gegen TuSEM II. Die SG Langenfeld setzt sich trotz vieler Verletzter mit 31:27 gegen den TV Rheinbach durch.

Ratingen/Langenfeld. Im Mittelkreis der Sporthalle an der Gothaer Straße kann kein Spieler der SG Ratingen sein breites Grinsen zurückhalten. Das Team des Handball-Regionalligisten bildet einen Kreis und nimmt sich in die Arme, in der Mitte stehen Co-Trainer Simon Breuer und der verletzte mazedonische Nationalspieler Ace Jonovski. Dann beginnt das Löwenrudel um die beiden herum zu hüpfen und zu singen. Die Freude ist groß, wenige Momente zuvor hat die Mannschaft von Trainer Khalid Khan einen in der Höhe nicht zu erwartenden, aber hochverdienten 36:26 (21:14)-Sieg gegen die sehr formstarke Zweitvertretung des Traditionsklubs TuSEM Essen eingefahren. In der Tabelle bleiben die Ratinger weiterhin auf Rang drei mit 30:12 Punkten. „Wir haben trotz der vielen Ausfälle das Optimum rausgeholt. Es freut mich insbesondere für die Spieler, die in der Hinrunde nicht so zum Einsatz gekommen sind und sich so gut präsentiert haben heute“, sagte ein zufriedener SG-Coach Khan nach der Partie. Er hatte allen Grund zur Zufriedenheit. Seine Mannschaft spielte vom Anwurf an äußerst konzentriert und ließ die stark erwarteten Gäste aus Essen nicht ins Spiel kommen. So erspielten sich die Hausherren schon nach knapp fünf Minuten eine 4:0-Führung. Ganze fünf Minuten und elf Sekunden dauerte es, bis Joshua Schlüter die Gäste mit dem ersten Treffer des Abends beglückte.

SGL bleibt Spitzenreiter Bonn auf den Fersen

Mit dem 31:27 (16:12)-Sieg über den TV Rheinbach bleibt die SG Langenfeld dem Spitzenreiter TSV Bonn weiter auf dem Fersen. Damit hält der Drittliga-Absteiger weiter den Traum vom sofortigen Wiederaufstieg am Leben und hat weiter die besten Karten. Denn nach Minuspunkten stünde das Team um Trainer Jurek Tomasik sogar an der Spitze der Liga. Selbstverständlich war der Sieg für den erfahrenen Coach vor rund 300 Zuschauern allerdings keinesfalls. Denn neben einigen Verletzten leidet der Zweite der Nordrheinliga, wie fast jedes Team in jeder Sportart, an den aktuellen Folgen der grassierenden Grippewelle. „Ich weiß gar nicht, woher die Jungs die Energieleistung holen und durchhalten“, sprach Tomasik seinen Spielern einen Riesenlob aus. Nur die erste Viertelstunde brauchten die Hausherren, um sich einzujustieren. Ihren anfängliche 2:4(9.)-Rückstand wandelten sie dann durch Felix Korbmacher, der ebenso wie André Eich und Maurice Meurer im Rückraum durchspielen musste, in eine 7:6 (15.)-Führung um. Danach ließen die Grün-Weißen nichts mehr anbrennen.