Den ersten Tag beendete Schäfer nach vier von sieben Disziplinen in Führung liegend mit 3828 Punkten vor der Österreicherin Ivona Dadic (3776) und Louisa Grauvogel (LG Saar/3732). Mit dem Auftakt zeigte sich Schäfer zufrieden: „Das war ein sehr guter Einstieg, ich muss das als meinen ersten Siebenkampf seit neun Monaten betrachten, damit brauche ich mich nicht zu verstecken.“ Vor dem gewohnt fachkundigen und lautstarken Publikum auf den gut besetzten Rängen am Stadionring – insgesamt knapp 7000 Zuschauer – zeigte Schäfer auch am zweiten Tag einen soliden Wettkampf, der noch Luft nach oben ließ. Den einzig gültigen Versuch im Weitsprung setzte Schäfer auf 6,19 Meter. Im folgenden Speerwurf-Wettbewerb erntete sie die Früchte für ihre intensive Zusammenarbeit mit Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Im ersten Versuch brachte Schäfer den Speer auf 53,69 Meter und verbesserte damit ihre persönliche Bestleistung um fast drei Meter. „Das war ein richtiger Kracher“, sagte Schäfer.

„Es ist eine enorme Last, die abgefallen ist. Die 6500 Punkte sind natürlich schon eine Marke in einem reinen Sicherheits-Mehrkampf von mir. Jetzt ist wieder eine Barriere im Kopf frei. In Berlin will ich natürlich noch mehr zeigen und eine Medaille holen“, sagte Schäfer nach dem Wettkampf.

Ratingen. Eine gewisse Unsicherheit war Carolin Schäfer anzumerken, als sie den Kugelstoßring des Ratinger Stadions für ihren ersten Versuch betrat. Sicherheitsstoß oder Risiko? Der Wettbewerb von Götzis in Österreich Ende Mai, in dem sie sich drei Fehlversuche leistete, war noch sehr präsent. Und so entschied sie sich für die Sicherheitsvariante und stieß die vier Kilogramm schwere Kugel auf 12,08 Meter. Nach 13,40 Metern im zweiten Versuch verbesserte sich die Siebenkampf-Vizeweltmeisterin von London 2017 im letzten Anlauf auf 13,53 Meter.

Während Luca Wienand, die Hand am Oberschenkel, über die Tartanbahn humpelte, leuchtete über ihm auf der Anzeigetafel im Ratinger Stadion sein Name auf. Er stand nach vier Disziplinen ganz oben in der Rangliste der Männer beim Mehrkampf-Meeting – was seinen Abgang um so trauriger machte. Denn Wienand verletzte sich beim Versuch, den Hochsprungrekord des Meetings von 2,16 Metern einzustellen, so schwer am Oberschenkel, dass der Wettbewerb für ihn vorbei war. „Luca war auf dem Weg zu 8300 Punkten“, sagte Idriss Gonschinska, der Leitende Direktor Sport des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. „Das tut mir sehr leid für ihn.“ Die Verletzung beraubte der Männerkonkurrenz ihres neuen Publikumslieblings. Denn Wienand hatte den Hochsprung gewonnen, genau wie den Weitsprung zuvor. Und er war der letzte verbliebene ernsthafte Herausforderer für Arthur Abele. Der schaffte die Quali trotzdem und wird somit neben Kai Kazmirek und Matthias Brugger, der nach 8300 Punkten in Götzis Ratingen sausen ließ, zur EM nach Berlin fahren.

Stichwort Kazmirek – für ihn verlief das Mehrkampf-Meeting rundum enttäuschend. „Ich war letzte Woche krank, wollte aber unbedingt nach Ratingen kommen“, sagte er. Hätte er lieber bleiben lassen. Denn nach schwachen Ergebnissen über 100 Meter, im Weitsprung und Kugelstoßen gab der WM-Bronzegewinner auf. „Das war keine gute Generalprobe“, sagte der 27-Jährige. „Nach Götzis hatte ich gesundheitliche Probleme und konnte nicht vernünftig trainieren. Ich fühle mich wie Wackelpudding. Der Bundestrainer hatte mir geraten, nicht anzutreten, ich wollte unbedingt.“ Nun hat er noch sechs Wochen Zeit, sich in Form zu bringen.

Kazmirek bekam Abeles 8481 Punkte gar nicht mehr mit. Doch der 31-Jährige hatte spätestens am zweiten Wettkampftag die Bühne ganz für sich alleine. Denn auch Weltmeister Kevin Mayer nutzte den Wettkampf nur zum Training für die EM – und ließ die Sprung-Disziplinen komplett aus. Wenn er jedoch an den Start ging, zeigte er seine Klasse: Der Franzose gewann die 110 Meter Hürden, den Diskuswurf und Stabhochsprung, wurde Zweiter über 400 Meter und im Kugelstoßen. Erfreulich: In Ratingen trumpfte die junge Riege auf. Neben Wieland (23) zeigte auch Manuel Eitel (21) einen tollen Zehnkampf. Er gewann die 100 Meter in 10,47 Sekunden und packte auf seine bisherige Bestzahl von 7825 Punkten noch einmal fast 300 Zähler drauf; auch Tim Nowak, Ituah Enahoro und Florian Obst stellten neue Bestleistungen auf.