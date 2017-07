Die SG Monheim plant einen Auftritt in der Innenstadt.

Monheim. Die Box-Abteilung der SG Monheim (SGM) steuert weiter auf Erfolgskurs, derzeit hat sie drei vielversprechende Talente in ihren Reihen. Die 15 Jahre junge Celina Ronca sicherte sich im September 2016 in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo den zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Im vergangenen Mai gewann sie dann bei einer Box-Gala in Köln den Wettbewerb in der Klasse bis 57 Kilo. Zweiter Hoffnungsträger ist Soulaiman Kariouh (20), der Deutsche Meister im Schwergewicht ab 81 Kilo. Nun hofft Kariouh, durch noch mehr Training auf Medaillenkurs zu bleiben. Kein Wunder: Sein Traum ist eine Profikarriere.

Trainer Ademoski ist inzwischen das Gesicht der Abteilung

Noch wichtiger sind ihm allerdings der Teamgeist und die Arbeit mit Trainer Mathias Ademoski, der seit der Gründung der Abteilung vor acht Jahren so etwas wie das Gesicht der Monheimer Boxer ist – mit viel Box-Erfahrung im Rücken. Ademoski hat Talent Nummer drei entdeckt und nach Monheim gebracht: Tom Sanders (13) aus Leverkusen boxt seit seinem dritten Lebensjahr – erst mit seinem Vater zu Hause, dann in einem Leverkusener Kickbox-Verein. Hier wurde er zweimal Deutscher Meister in seiner Altersklasse und schaffte die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Bevor er dort antreten konnte, lotse ihn Ademoski zur SGM. Nun boxt Sanders seit acht Monaten bei der SGM, im Juni wurde er Erster bei den Düsseldorfer Stadtmeisterschaften.

Für die Boxer und deren Training hat der Verein nun einen neuen Boxring angeschafft. Der Ring ist mit einem Maß von fünf mal fünf Metern wettkampftauglich. Außerdem lässt er sich schnell aufbauen und transportieren. Die SGM plant einen Auftritt in der Monheimer Innenstadt, um für den Boxsport zu werben. Die Kosten für die Anschaffung des Rings in Höhe von 4500 Euro hat die Sparkassenstiftung mit 3150 Euro bezuschusst.

Infos gibt’s bei Abteilungsleiter Mathias Ademoski, Telefon 02173/54843 oder per E-Mail. Das Training für Anfänger und Fortgeschrittene findet jeweils in der Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule, Friedenauer Straße, statt: montags 19.30 Uhr bis 21 Uhr (Boxen); mittwochs 18.30 Uhr bis 20 Uhr (Boxen); freitags 19 Uhr bis 20.30 Uhr (Kickboxen). joj

boxen@sgm-monheim.de

