Der Tabellenführer der Oberliga heißt Sportfreunde Baumberg. Der Titel ist inzwischen kein Luftschloss mehr. Was müsste der Verein für die Regionalliga tun?

Monheim. Der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) scheint sich gerade an sich selbst zu berauschen – und ist als Tabellenführer ein heißer Meisterschafts-Kandidat. Der Spitzenreiter hatte – vor der gestrigen Partie – vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Straelen, fünf auf den Dritten Schonnebeck. In Sachen Tordifferenz weist das Team ebenfalls den Bestwert auf (+25). Das Fazit aus der Sicht der Sportfreunde Baumberg ist eindeutig. Die Mannschaft hat das Zeug dazu, Meister zu werden, weil physischer Zustand, mentale Stärke und spielerisches Potenzial höheren Ansprüchen genügen.

Die Konkurrenz der Baumberger in der Liga ist längst gewarnt

Auf der anderen Seite gibt es nicht mal den Hauch einer Garantie dafür, dass Baumberg am Ende der Saison tatsächlich ganz oben stehen wird. Die Konkurrenz ist längst gewarnt, was Trainer Salah El Halimi mit Genugtuung zur Kenntnis nimmt: „Die Jungs haben sich diesen Respekt erarbeitet. Wir spielen wie eine Mannschaft, die den Fußball liebt.“ Der Rest der Saison wird dennoch ein extrem schwieriger Hindernislauf. Und er ist doch fast eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was noch zu erledigen wäre – aber nicht in die Zuständigkeit von Trainerteam und Spielern fällt. Es lohnt sich ein Blick ins Regelwerk des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV). Die genannten Punkte erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Stadion

Der Begriff ist im Zusammenhang mit dem Platz an der Sandstraße irreführend, weil es kein Stadion im klassischen Sinn ist. Die Richtlinien des WDFV verlangen eine „Zuschauerkapazität des Stadions von mindestens 2500 Besucherplätzen, davon mindestens 100 Sitzplätze. Für die Gästefans ist ein separater Gästebereich von mindestens 800 Plätzen vorgesehen“. Das dürfte bei Planern in vielen Vereinen bereits für Schluckbeschwerden sorgen. Vielleicht kämen Langenfeld oder Benrath in Frage. Baumberg müsste auf jeden Fall ausweichen, zumal auch andere Bestimmungen nicht erfüllt sind. Beispiel sanitäre Einrichtungen: „Den Heim- und Gastmannschaften und dem Schiedsrichter sind jeweils Kabinen mit ausreichend sanitären Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.“ Wenn SFB-Coach Salah El Halimi das liest, denkt er vielleicht an eine Fata Morgana.

Erforderlicher Ordnungsdienst und Stichwort Sicherheit

„Zur Wahrnehmung der genannten Aufgabe ist ein Ordnungsdienst einzusetzen, der anforderungsspezifisch auch weibliche Einsatzkräfte einschließen muss. Der Ordnungsdienst ist an besonders sicherheitsrelevanten Orten (neuralgischen Punkten) der Platzanlage, die in Absprache mit der Polizei festgelegt werden, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines gewerblichen Unternehmens zu übertragen.“ Folge für jeden Verein: Er muss immer zusätzlich Mitarbeiter „hinzukaufen“, also zusätzlich Geld investieren.