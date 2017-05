Ein Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen fehlt dem Langenfelder Rennfahrer noch in seiner Bilanz. Dieses Wochenende bietet sich die Chance.

Langenfeld. Er hat bereits Rennen auf der ganzen Welt gewonnen. Jörg Bergmeister war bei den 24 Stunden in Le Mans (Frankreich) und bei den 24 Stunden von Daytona (Florida) erfolgreich. Auch bei den 12 Stunden von Sebring (ebenfalls Florida) konnte er von der obersten Stufe des Siegerpodiums reichlich Champagner verspritzen. Am Anfang seiner Karriere gewann er vor mehr als 20 Jahren Rennen in der Formel König und etwas später den Porsche-Carrera-Cup sowie den Porsche-Supercup.

Als Porsche-Werksfahrer etablierte er sich in den USA unter den besten GT-Piloten der Welt – unter anderem durch fünf Titel in der American Le Mans Series. Die Liste lässt sich fortsetzen, doch ein bestimmtes Puzzleteil wird trotzdem fehlen. Fast nicht zu glauben: Ausgerechnet vor der eigenen Haustür hat Jörg Bergmeister noch nie gewonnen. „Ein Gesamtsieg bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring fehlt mir“, bestätigt der 41-Jährige. Vieles ist diesmal neu für den erfahrenen Renn-Profi. Natürlich vertritt er wieder die Interessen von Porsche, aber nicht in einem vom Werk organisierten Team.

Ein Schwerpunkt lag von Beginn an auf der Entwicklung der Reifen

Seit Anfang dieses Jahres bereitet sich Bergmeister mit Falken Motorsports auf den Einsatz bei den 24 Stunden vor – mit dem in Offenbach ansässigen Werksteam des japanischen Reifenherstellers. Von Beginn an lag ein Schwerpunkt auf der Entwicklung der Reifen für die Saison und den Höhepunkt des Jahres auf dem Nürburgring. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben“, betont Bergmeister.

Ihm kommt es sehr entgegen, nicht nur den rund 500 PS starken Porsche 911 GT 3 R so schnell wie möglich über die Strecke zu steuern – sondern auch am Optimieren von Prozessen und Produkten mitarbeiten zu können.

Das Fahrerquartett für den 24/7-Einsatz bildet Bergmeister gemeinsam mit Dirk Werner (Würzburg), Laurens Vanthoor (Belgien) und Martin Ragginger (Österreich). „Das ist eine starke Fahrerbesetzung“, betont der Langenfelder. Beim Qualifikationsrennen für die 24 Stunden vor vier Wochen gab das Trio mit Bergmeister/Werner/Vanthoor eine beeindruckende Kostprobe seines Könnens ab, denn die drei brachten den Porsche auf Rang drei ins Ziel. Die Konkurrenz ist groß – und kommt in einem Fall sogar aus dem eigenen Haus: Falken Motorsports wagt einen Doppel-Einsatz. Zweites Eisen im Feuer ist ein BMW M 6 GT 3 mit Peter Dumbreck (Großbritannien), Alexandre Imperatori (Schweiz), Stef Dusseldorp (Niederlande) und Marco Seefried (Österreich).