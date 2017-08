Der Langenfelder Motorsportler gewann in den USA das Rennen von Lime Rock. Anschließend wurde der 41-Jährige Zweiter auf der Road America.

Langenfeld. Grundsätzlich braucht Jörg Bergmeister niemandem mehr zu beweisen, was er am Steuer eines etwa 500 PS starken Autos draufhat. Im Laufe seiner Karriere hat er schließlich viele Belege dafür geliefert, dass er weltweit zu den Besten im GT-Sport gehört. In der jüngeren Vergangenheit aber waren sportliche Erfolge seltener geworden – und das ausgerechnet in den USA, wo der Langenfelder alleine fünf Mal die Meisterschaft in der American Le Mans Series holte. Bergmeister musste reichlich Frust verarbeiten. Bis jetzt. Die Rennen in Lime Rock und Elkhart Lake könnten in der Karriere des 41-Jährigen noch einmal ein Wendepunkt gewesen sein. Fazit: Das Glück ist zurück.

Bergmeister war von der Atmosphäre bei Parcplace angetan

Seit Anfang 2016 war der Porsche-Werksfahrer für das texanische Team Parkplace Motorsports unterwegs. Team-Eigner Patrick Lindsey, gleichzeitig zweiter Fahrer, wusste Bergmeisters Fähigkeiten zu schätzen und der Langenfelder war von der Atmosphäre bei Parkplace angetan. Gemeinsames Ziel: Bergmeister/Lindsey wollten in der WeatherTech SportsCar Championship bei der Vergabe der Meisterschaft mitreden. Der Plan ging allerdings nicht auf. Dass Bergmeister im September 2016 zu Hause auf dem Nürburgring einen Lauf der Langstrecken-Meisterschaft gewann, linderte den Schmerz nur ein bisschen.

Auch die neue Saison 2017 begann mühselig. Die Meisterschaft war sogar direkt nach dem ersten Rennen wieder gelaufen und die 24 Stunden von Daytona in Florida liefen für Bergmeister doppelt unglücklich. Der Werksfahrer bereitete sich gerade auf seinen Einsatz vor, als der Porsche 911 GT 3 R auf der Strecke in einen Reifenstapel krachte. Als Bergmeister kürzlich einen US-Termin aus dringenden familiären Gründen nicht wahrnehmen konnte, war die Fahrermeisterschaft endgültig kein Thema mehr.

Dann kam der Samstag im Lime Rock Park in Lakeville (Connecticut). Dort hatte Bergmeister bereits sechs Mal gewonnen. Und er knüpfte tatsächlich an die alten Zeiten an, weil der Porsche nach 2:40 Stunden auf Platz eins über die Ziellinie raste. „Ich hatte das ganze Wochenende über ein gutes Gefühl“, sagte Bergmeister. Am Ende setzte er seine gesamte Routine ein, um die Reifen zu schonen: „Ich bin sehr vorsichtig und sauber gefahren.“ Im Parkplace-Interview hörte sich das so an: „Das wurde auch Zeit. Nach eineinhalb Jahren ohne Sieg beginnst du an dir selbst zu zweifeln.“