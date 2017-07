Beim Wettkampf auf dem Niermannshof lieferten die stark vertretenen Starter aus der Region gute Leistungen ab.

Erkrath. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L setzte sich Marco Schmid, für den RFV Hilden startend, mit der Westfalenstute Sabelle von Belissimo M/Sunny-Boy an die Spitze. Mit der Gesamtnote 7,6 honorierte das Richterteam Marion Worrmann und Tonius Tielmann den auffallend harmonischen Ritt und mit der Wertungsnote 7,2 rangierte Schmid mit Zweitpferd Bardolino HT – ebenfalls Nachkomme von Belissimo M im Besitz der Hildenerin Sabine Hönekamp-Bizjak und aus der Zucht von Heinrich Trimborn aus Hilden – auf dem vierten Platz.

Gerade einmal ein Zehntel dahinter platzierte sich Marc Rose mit dem kleinen Kraftpaket Bodenthal’s Non Stop, der sich im Besitz der Hildenerin Ulrike Stemmer befindet. Und aller guten Dinge sind anscheinend doch drei. Denn auch auf dem dritten Platz rangierte ein Belissimo M Kind. Der fünfjährige Hannoveraner Belissimos Balisto, geritten von Thea Felicias Müller vom RFV Velbert Heiligenhaus.

Jan Niklas Angenendt gewann das Stilspringen der Klasse L

Im Stilspringen der Klasse L siegte Lokalmatador Jan Niklas Angenendt auf Cyprinus H vom gastgebenden Verein mit der Wertnote 8,2 und auf dem fünften Platz mit Cornet und der Wertnote 7,5. Rang drei ging an die Haanerin Lenika Victoria Conrad mit Cyrento de Bergerac mit der Wertungsnote 7,9. Im Niermannshof-Derby, dem Zeitspringen der Klasse L, war der Neusser Starter Thorsten Schilds mit seinem Pferd Cwept der Schnellste. Auf den Fersen war ihm hier Tucht mit dem Schimmel Solit’s Cashflow.

Bereits am Samstag freute sich Laetitia Pohl auf Volano vom RC Hofgarten mit ihren erreichten 15.8 Punkten über den Erfolg im Raiffeisen Markt Cup. Im rasanten M**-Zeitspringen siegte souverän und nicht ganz unerwartet Robin Kronenberg aus den Reihen des RV Uedesheim-Büttgen mit der neunjährigen Holsteiner Cayetano-Stute Cambella. Hier landeten der Metzkausener Lokalmatador Simon Berchem mit Chandra und Tilo Tucht mit Chaccomo auf den Plätzen vier und fünf. Gefolgt von Melina Berchem mit dem Holländer Zwingdoc V auf Rang sechs und Avanti auf Platz acht. An neunter Stelle stand erneut Gastgeber Tucht mit Lancadior.

Thorsten Schiltz siegte im Barrierespringen über 1,80 Meter

Das eher außergewöhnliche Barrierenspringen der Klasse S*, das am Ende über 1,80 Meter ging, gewann der Neusser Thorsten Schiltz mit Cleiner Freund – der Name des Pferdes schreibt sich tatsächlich so. Til Tucht glänzte hier auf Rang fünf mit Chaccomo. Im M**-Springen hatte Sandra Lentzsch mit Diarados’s Beste die Nase vorne, und in der M*Dressur freute sich Stefanie Münch mit Little Cheeky Monkey und der Wertnote 7,2 über den Sieg.

Besonders auffällig bei diesem Turnier in Erkrath war das durchweg gute Abschneiden der Reiter des gastgebenden RuFV Niermannshof in den Springprüfungen. Und im Rahmenprogramm zeigte Jens Hofrogge die Leichtigkeit des Springens. Insgesamt war das Turnier ein sehr schönes Event, dass nun zum zweiten Mal unter den Fittichen des Gastgebers Tilo Tucht erfolgreich über die Bühne ging – und, was Know-how und Organisation betrifft, sich sogar enorm steigerte. Schon jetzt erwarten Spring- und Dressurreiter das nächste Sommer-Turnier dieser Größenordnung in 2018 mit Spannung. bso

