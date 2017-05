Diese Geschichte gibt es allerdings nur im Konjunktiv. Denn das, was sich wirklich beim TuS Homberg abspielt, ist eine Provinzposse erster Güte. Sportlich berappelt sich der B-Ligist unter Trainer Daniel Ringel tatsächlich. Hinter den Kulissen tobt jedoch ein Machtkampf, der auf dem Rücken der Sportler ausgetragen wird – und der am Dienstag seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen wird.

Ratingen. Diese Geschichte hätte eine so schöne werden können. Eine Geschichte von einem Dorfverein, der in den Niederungen der Kreisliga B spielt und im Winter abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz stand. Von einem neuen Trainer, der nach kurzen Anlaufschwierigkeiten der Mannschaft neues Leben einhaucht, plötzlich Sieg um Sieg einfährt und am Ende doch noch die Klasse halten könnte.

Daniel Ringel, Trainer der Kreisliga-B-Mannschaft des TuS Homberg

Ringel versuchte zu vermitteln, sorgte dafür, dass seine Mannschaft wenigstens noch unter Duldung des Vorstandes die weiteren Spiele bestreiten durfte. „Das ist ein Hauen und Stechen“, sagt Ringel, der die Querelen satt hat und im Sommer nach Breitscheid wechseln wird. „Der Vorstand und der Abteilungsleiter stehen auf Kriegsfuß. Dabei war Ralf Heinze der letzte Mohikaner in der Abteilung, einer, der sich wenigstens gekümmert hat.“

Nach zwei Gesprächsanfragen an den Vorstand des TuS seitens meldet sich Gerhard Kupschus aus der Kampfsportabteilung in der Redaktion. Die Vorstandsmitglieder seien entweder im Urlaub oder stünden aus beruflichen Gründen nicht für ein Gespräch zur Verfügung, sagte er. Nein, Vorstandsmitglied oder Abteilungsleiter sei er nicht, Auskünfte könne er aber geben.

Kupschus betont, die Schließung der Abteilung geschehe aus rein finanziellen Gründen. Die Fußballer seien schlicht zu teuer. Warum der Abteilungsvorstand nie anerkannt wurde oder warum man Heinze ausschließen möchte? „Dazu möchte ich der Mitgliederversammlung nicht vorgreifen“, sagt Kupschus. Und ob eine Schließung der Abteilung sein müsse? Schließlich könnten die Fußballer auch in einen neuen Verein – beispielsweise „TuS Homberg Fußball“ – ausgegliedert werden.

„Wir haben das Thema bei Daniel Ringel angesprochen“, sagt Kupschus. „Er wollte das nicht. Also bleibt nur die Schließung der Abteilung.“ Zur Verdeutlichung: Daniel Ringel ist Trainer – kein Abteilungsleiter. „Da es aber keinen gewählten Abteilungsvorstand gibt“, so Kupschus, „ist er unser Ansprechpartner.“ Ringel lehnt das ab: „Natürlich habe ich nein gesagt. Der Verein wollte ja quasi eine sofortige Neugründung eines Fußball-Vereins. Ich bin ab Sommer weg. Das ist in der Kürze der Zeit nicht machbar und braucht einen ordentlichen Vorlauf. “ Zeit, die der Klub vom Fußballverband bekommen würde. „Wir würden eine Ausgliederung der Fußball-Abteilung zur übernächsten Saison unterstützen“, sagt Bernd Biermann vom Fußballkreis Düsseldorf. „Wenn der Fußball beim TuS wegbricht, steht ein ganzer Stadtteil ohne Fußball dar. Deshalb habe ich mich auch an den Vereinsvorstand gewendet mit der Bitte um Gespräche. Bislang habe ich jedoch keine Antwort erhalten.“

Für die Mitgliederversammlung morgen hofft Jugendvorstand Heinz Schulze, dass „genug vernünftige Menschen anwesend sind, damit eine Lösung gefunden werden kann“.