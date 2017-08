Auf der Planche müssen Fechter sich schnell vor und wieder zurück bewegen. Angriff und Verteidigung liegen nah beieinander.

Hilden. Fechten hat eine lange Tradition. In früheren Jahrhunderten war es ein wichtiges Mittel der Selbstverteidigung, unterschied sich in solcher Form aber erheblich vom heutigen Sportfechten. Das lag zum Teil an der schweren Schutzkleidung – so ein Ritter hatte eben eine Menge zu tragen. Später war das Klingenduell vor allem in aristokratischen und akademischen Kreisen als besondere Form der Auseinandersetzung beliebt.

Ab dem 18. Jahrhundert erfuhr das Sportfechten einen Aufschwung. Seit den ersten Olympischen Spielen 1896 ist es eine olympische Sportart. Im selben Jahr gab es auch die ersten Deutschen Meisterschaften. Und heutzutage bieten viele Vereine sogar Rollstuhlfechten an.

Die Blütezeit erlebte das Fechten in den 1960er Jahren

„Fechten ist etwas anderes als Laufen. Man braucht erhöhte Aufmerksamkeit. Wer eine Waffe in der Hand hat, muss Disziplin haben“, fasst Udo Penka die Besonderheiten des Fechtsports zusammen. Der Übungsleiter des TuS Hilden hat es selbst vor 45 Jahren gelernt und ist dem Sport seither treu geblieben. Schon viele Jahre gibt er sein Wissen im Verein weiter. Allerdings ist die Nachfrage nicht mehr ganz so groß wie noch zu der Blütezeit in den 1960er Jahren, als der Verein das Klingen-Rendezvous ausrichtete. „Ein Turnier für ehemalige Leistungsfechter – viele Jahre ist es sehr gut gelaufen“, berichtet Penka. Jetzt ist die Nachfrage geringer. Das bekam auch die Abteilung des TuS 96 zu spüren. „Früher waren rund 20 Kinder und 25 Erwachsene Mitglied. Im Laufe der Zeit hat sich das aber reduziert“, gesteht Penka. Deshalb macht der Klub verstärkt Werbung. Wer Interesse hat, nimmt einfach mal am Training teil und muss sich erst nach einer Schnupperphase anmelden.

In der Halle an der Hoffeldstraße geht es ruhig zu. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 bis 18 Jahren sind noch in der Aufwärmphase. Auf dem Boden liegen schmale Turnreifen. Die Nachwuchsfechter stehen innerhalb der Reifen und trippeln auf der Stelle. Eine vorbereitende Übung für die schnellen Bewegungen, die ein Fechter auf der Planche, also der Matte vollführt, um dem Gegner zu entwischen oder selbst einen Überraschungsangriff zu starten. Parade und Riposte nennen die Klingenvirtuosen das. Die Fechtersprache ist offiziell Französisch, und deshalb ertönt der Ruf „touché“, wenn ein Angriff erfolgreich war, der Gegner also mit Degen, Florett oder Säbel getroffen wurde.