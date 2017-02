Bei Unitas entscheidet die Tagesform

Die Handballer brauchen im Spitzenspiel gegen Angermund eine geschlossene Leistung.

Haan. Ein Leckerbissen erwartet die Fans von DJK Unitas Haan am heutigen Samstagabend (19.30 Uhr), denn zumindest auf dem Papier verdient die Begegnung gegen TV Angermund das Prädikat Spitzenduell. Immerhin stellt sich der Oberliga-Zweite in der Halle an der Adlerstraße vor. Und auch der Tabellenplatz der Gastgeber kann sich sehen lassen: Nach argen Startschwierigkeiten arbeiteten sich die Haaner in den ersten Wochen des neuen Jahres bis auf Rang vier vor. Anlass zur Euphorie gibt das im Umfeld aber nicht. Zumal die Heimbilanz der Unitas-Handballer arg zu wünschen übrig lässt: In sieben Begegnungen gab es nur zwei Siege und ein Unentschieden. Eine Bilanz, die Jurek Tomasik unbedingt aufpolieren will. „Zu Hause müssen wir noch einiges verbessern“, stellt der Haaner Trainer unmissverständlich fest.

Die Spielerdecke bei den Haaner Handballern ist nach wie vor dünn

Allerdings wollen sich die Hausherren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wohlwissend, dass die Spielerdecke nach wie vor dünn ist und damit schlagkräftige Alternativen fehlen. „Die Tagesform entscheidet“, sagt Tomasik – und damit liegt der erfahrene Coach nie falsch. Das gilt auch für das Motto: „Wir denken von Spiel zu Spiel.“

Immerhin lässt sich Tomasik entlocken, wo er die Stärken der Angermunder Mannschaft sieht. „Sie spielen relativ einfachen, kontrollierten Handball, haben zwei schnelle Außen und wollen aus einer gut stehenden Abwehr über Tempogegenstößen zu einfachen Toren kommen.“ Die Theorie ist das eine, denn in der Praxis hatten die Angermunder zumindest im Hinspiel mit dieser Taktik keinen Erfolg. Am Ende einer abwechslungsreichen Partie setzten sich die Unitas-Handballer mit 25:22 durch.

Ob es auch diesmal zum Sieg reicht? Das hängt davon ab, ob auch die Haaner wieder kontrollierten Handball liefern können. „Zuletzt ist uns das gelungen. Wir wollten einfache Ballverluste vermeiden und die Mannschaft hat das gut umgesetzt“, findet Tomasik lobende Worte. Damit soll es aber auch schon gut sein, denn der Coach sieht noch in vielen Bereichen Verbesserungsbedarf. Gleichwohl ist er sicher: „Wir gehen gut vorbereitet in die Begegnung und sind auf die Stärken des Gegners eingestellt.“ Taktisch zogen sich die Haaner in den vergangenen Wochen gut aus der Affäre. Trotz einer schmalen Besetzung – oder vielleicht gerade deswegen?

In jedem Fall suchen die Verantwortlichen den Markt weiter nach Verstärkungen ab, denn die Saison ist noch lang und eine Rückkehr der Langzeitverletzten nicht in Sicht. Unabhängig davon will die Unitas heute punkten. „Wir spielen klassisch, ohne in Hektik zu verfallen“, nennt Tomasik das Prinzip.

