Den Langenfelder Handballern gelingt die direkte Rückkehr in die Dritte Liga.

Langenfeld. Es ist der 6. Mai 2017. Die Handballer der SG Langenfeld (SGL) beenden ihre Premieren-Saison in der Dritten Liga mit einem 29:27 über den TSV GWD Minden II, müssen aber wieder absteigen. Ein einziger Treffer fehlt, um wenigstens die Qualifikation der Drittletzten zu erreichen. Ein Jahr später: Es ist der 12. Mai 2018. Langenfeld beschließt die Saison in der Regionalliga mit einem 35:33 über den VfB Homberg. Nun ist offiziell, was tabellarisch seit zwei Wochen feststeht: Die SGL kehrt als Meister in die Dritte Liga zurück. Zu denjenigen, die immer optimistisch waren, gehört Dennis Werkmeister, früher Trainer und heute Sportlicher Leiter: „Wir wollen unter die ersten drei.“ Was der Aufstieg sicher nicht ist: Zufall.

Die Wechsel

Nach dem Abstieg verließen Andreas Nelte, Matthias Herff, Alexander Klimke, Dustin Thöne, Tim Menzlaff und Tobias Geske das Team. Es kamen Mats Heyde (Bergischer HC II), Christian Mergner (vorher Leichlinger TV/inzwischen SG Ratingen), Jan Schirweit (Mettmann), Felix Korbmacher (Bergischer HC II), Fabian Bremer (zurück aus Münster) und Maurice Meurer (von TuSEM Essen), der als Last-Minute-Zugang ein Glücksgriff war. „Jurek hat die neuen Spieler gut integriert“, findet Werkmeister. Gemeint ist Jurek Tomasik, sein Nachfolger als Trainer.

Stressfest

Acht Mal gab es Siege mit ein oder zwei Toren Unterschied, weitere drei Partien gingen mit jeweils drei Treffern Differenz an die SGL. Von Rückständen ließ sich der Alt- und Neu-Drittligist selten umwerfen. Beispiel: Zum Saisonstart wurde aus einem Acht-Tore-Rückstand gegen den TuS Opladen ein 25:22. Beim 29:29 in Homberg erzielte Vinzenz Preissegger praktisch mit der Schluss-Sirene den Ausgleich.

Die Ausgeglichenheit

In der Serie 2016/2017 war die SG Langenfeld fast immer von Führungsspielern wie Tim Menzlaff und André Eich abhängig. Menzlaff kam in der Torschützenliste der Dritten Liga auf 161 Tore und Platz zehn – direkt hinter Eich, der 81 seiner 162 Treffer per Siebenmeter erzielte. Henrik Heider (89) folgte klar zurück. Stand heute: Die SGL ist unter den erfolgreichsten zehn Werfern nicht vertreten. Korbmacher (115 Tore) ist als Zwölfter der beste – vor Eich (105), André Boelken (100), Meurer (98), Mats Heyde (85), Adams (77) und Henrik Heider (72).

Improvisationskunst

Eich, Boelken, Adams, Meurer und Heider konnten nicht alle Spiele mitmachen. Beispiel Heider: Der Linkshänder erlitt beim Saisonstart eine Verletzung und kam erst drei Monate später zurück. Aushilfen auf seiner Position waren Eich und Boelken – der später seinerseits ein paar Wochen fehlte. In der Kunst des Improvisierens hatte Langenfeld ziemlich früh meisterliche Fähigkeiten.