Bei den Aliens trifft Behlau wie am Fließband

Für das Team des Regionalligisten kommt dies jetzt zur rechten Zeit.

Ratingen. Pascal Behlau muss gar nicht groß herumrechnen. „Das ist meine fünfte Saison in Ratingen“, sagt der Stürmer der Ice Aliens. Der 26-Jährige ist damit – hinter Dustin Schumacher und Simon Migas – einer der dienstältesten Spieler in Diensten des Eishockey-Oberligisten. Und gerade rechtzeitig in der wichtigen Saisonphase gerät der Angreifer so richtig in Fahrt: „Seit Anfang des Jahres läuft es richtig gut bei mir“, sagt Behlau. „Hoffentlich geht das am Wochenende gegen Lauterbach und Diez auch so weiter.“

Doch dann explodierte der Stürmer der Ratinger Ice Aliens

Sechsmal spielte der Stürmer in der Platzierungsrunde, sechs Tore erzielte er. „Pascal schießt endlich scharf“, sagt Trainer Alexander Jacobs dazu. „Sein Hoch kommt genau zum richtigen Moment in der Saison.“ Vergangenes Jahr waren Tore für Behlau eine Selbstverständlichkeit, traf er doch insgesamt 29 Mal. „Aber es kann ja nicht immer gleich gut laufen“, sagt er. „Trotzdem war es schon nervig, bis zum Winter so wenig getroffen zu haben.“ Doch dann explodierte der Stürmer.

Seine Reihenpartner wechselten schon einige Male in der Saison. Zunächst spielte Behlau mit Matthias Potthoff und Marvin Moch zusammen. Letzterer rückte aber nun in die Paradereihe zu Dennis Fischbuch und Milan Vanek – dafür kam Torjäger Stepan Kuchynka zu Behlau. „Stepan harmoniert sehr gut mit Potthoff, habe ich gesehen“, sagt Jacobs. „Ich wollte etwas neues ausprobieren.“ Am vergangenen Wochenende ging das beim 1:7 im Hamm noch gründlich schief, was aber nicht an der Reihenzusammenstellung lag. „Wir hatten einfach viele Probleme“, sagt Behlau. „Durch Verletzungen und Krankheiten konnten wir in dieser Saison ja nie vernünftig in immer der gleichen Aufstellung spielen.“ Auch heute gegen Lauterbach (20 Uhr) wird Trainer Jacobs improvisieren müssen – dann nämlich ist Behlaus Kollege Potthoff aus beruflichen Gründen nicht dabei.

Anzeige