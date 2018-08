Der Fußball-Oberligist gewann zwar seinen letzten Test mit 2:1 gegen den TVD Velbert. Trainer Franke fehlten jedoch immer wieder Spieler.

Monheim. Für die Sportfreunde Baumberg ist am Samstag die Testspielphase für die neue Oberliga-Saison zu Ende gegangen. Beim Fußball-Landesligisten TVD Velbert siegte die Mannschaft von Trainer Andreas Franke mit 2:1 und feierte damit eine gelungene Generalprobe für den Pflichtspielauftakt am kommenden Wochenende.

Nach acht Testspielen in den vergangenen vier Wochen steht für die Baumberger am Sonntag bei den SF Hamborn die erste Runde im Niederrheinpokal an. Trainer Andreas Franke, der Ende der 1980er-Jahre in Hamborn tätig war und „dort eine schöne Zeit erlebt“ hatte, erwartet eine „interessante und schwierige Partie“ gegen seinen Ex-Klub. „Da wird uns ein bisschen was erwarten. Die Jungs dort können auch Fußball spielen“, sagt der Übungsleiter der Baumberger.

Die Urlaube waren mit dem Vorstand abgesprochen

Trotz zweier Siege aus den vergangenen beiden Testspielen lief die Vorbereitung für den SFB aus Sicht von Franke suboptimal, denn einige Spieler waren während der Testspielphase im Urlaub. „Natürlich hätten wir uns das gerne anders gewünscht, aber das war im Vorfeld mit dem Vorstand so abgesprochen“, erklärt Franke.

Als Konsequenz gab es in den acht Testspielen acht verschiedene Anfangsformationen. „Die Jungs, die dabei sind, haben das bis hierhin gut gemacht“, lobt Franke seinen dezimierten Kader, fügt dann hinzu: „Es gab aber in der Vorbereitung nicht wirklich viel, was man für die Saison einstudieren konnte, wenn phasenweise nur 12 oder 13 Spieler zur Verfügung stehen.“

Sowohl in Velbert, wo die Baumberger nach 0:1-Rückstand durch einen Doppelpack von Robin Hömig mit 2:1 gewannen, als auch gegen Sparta Bilk, als sie einen deutlichen 5:0-Erfolg einfuhren, zeigten die Baumberger jedoch, das auch die zweite Garde in der Lage ist, Spiele zu gewinnen.

„Wir mussten in der Vorbereitung einige Akteure aus der zweiten Mannschaft hochziehen und dann taktisch mehr oder weniger improvisieren“, erklärt Franke. Vordergründig ging es in den vergangenen vier Wochen eher darum, „den Fitnesszustand der anwesenden Spieler auf die Saison vorzubereiten“ und dabei die Testspiele „aus dem Fitnessstudio heraus zu gewinnen“.

Das Saisonziel kann für Trainer Andreas Franke „nur Klassenerhalt lauten, da die Vorbereitung nicht die allerbesten Voraussetzungen bot, um höhere Ansprüche zu stellen. Aber nach zehn Partien kann man erste Tendenzen erkennen, wohin in dieser Saison die Reise geht“, glaubt Franke. Mit der ersten Runde im Pokal bei den Sportfreunden Hamborn beginnt diese Reise Sonntag, 5. August, um 15 Uhr.