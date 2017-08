Das war vor allem dem Umstand geschuldet, dass die Hildener gleich reihenweise gute Chancen liegen ließen: einen Schuss von Manuel Schulz nach Freistoß von Stefan Schaumburg (18.), den Versuch von Said Harouz (21.), einen Schuss von Pascal Weber aus kurzer Distanz über die Latte (40.) und einen Versuch von Weber, den der Ratinger Keeper Raschka noch ins Toraus lenkte (42.), sowie nochmals Webers Schuss, diesmal über den Kasten (45.). Die beste Ratinger Chance eröffnete sich Carlos Penan nach einem schnellen Vorstoß und Doppelpass mit Ole Päffgen, allerdings war VfB-Torhüter Bastian Sube einen Schritt schneller als Penan am Ball (24.).

Unmittelbar vor dem Seitenwechsel leistete sich Düsseldorfs Christoph Zilgens ein Foul an Maximilian Nadidai und sah dafür die Rote Karte (45.). In der Schlussphase erzielten die Gastgeber durch Nadidai noch das 5:0 (75.). mid

Vor dem Anpfiff hatte Baumberg schlechte Nachrichten zu verarbeiten. Der Ausfall von Abwehrchef Kosi Saka (Zerrung) stand fest, bevor sich in Jannik Weber (Wade) und Miguel Lopez Torres (Oberschenkel) gleich zwei Angreifer abmeldeten. Für Kosi Saka rückte Neuzugang Lukas Fedler (vorher FC Kray) in die Startelf, während ganz vorne Ali Daour für Torgefahr zuständig war.

Kreis Mettmann. Die Baumberger Oberliga-Fußballer machten mit den zuvor ungeschlagenen Gästen des SC Düsseldorf-West den kürzest möglichen Prozess. Grund dafür war, dass sie ihre Gelegenheiten in der ersten Halbzeit extrem effektiv verwerteten. Der bemerkenswerte 5:0 (4:0)-Sieg hatte auch noch einen angenehmen Neben-Effekt, denn Baumberg kletterte an die Tabellenspitze.

Im zweiten Durchgang fanden beide Mannschaften zunächst nicht richtig ins Spiel. Und dann taten sich die Platzherren trotz Überzahl in der Folge sehr schwer. Während Sascha Dum (59./64.) und Said Harouz den Kasten verfehlten, bewies Stefan Schaumburg im Nachsetzen Vollstreckerqualitäten und traf zur 1:0-Führung des VfB 03 (67.). Auf der anderen Seite scheiterte Ismail Cakici aus der Drehung an Sube (69.). Wenig später klärte der Schlussmann auch gegen Dustin Hoffmann, der aber im Nachsetzen zum 1:1 (72.) ausglich. Nach einer Ecke des VfB 03 ging es vor dem Ratinger Tor hoch her: Gleich mehrere Hildener versuchten mit aller Macht, den Ball über die Linie zu drücken (84.). Die vielbeinige Abwehr der Gäste und Dennis Raschka wussten das jedoch zu verhindern. Allerdings verletzte sich der Schlussmann dabei an der Schulter, hielt aber noch bis zum Abpfiff durch. Den Siegtreffer der Platzherren vermochte er jedoch nicht zu verhindern. Zwar drängte Tim Manstein im Strafraum Manuel Schulz bis zur Endlinie ab, doch der VfB-Innenverteidiger schaffte es, den Ball noch einmal zurückzuspielen. Und dann nagelte Pascal Weber das Leder aus vollem Lauf zum 2:1 (87.) unter die Latte. bs

Monheimer Schlussoffensive beginnt nicht mehr rechtzeitig

Vermutlich war allen klar, dass die Tabellenführung nicht auf ewig Bestand haben würde. Eine Halbzeit lang sah es aber danach aus, als könnte Fußball-Oberligist FC Monheim aus der Partie bei TuRU Düsseldorf etwas Zählbares mitnehmen. Der Aufsteiger gestaltete das Duell komplett ausgeglichen, machte den Hausherren durch einen kompakten Auftritt das Leben schwer, erzielte durch Daud Gergery die Führung (27.), als dieser das zögerliche Eingreifen der TuRU-Abwehr bestrafte, und hatte selbst noch mit dem 1:1 (41.) eine vernünftige Basis für den zweiten Abschnitt. Doch die Mannschaft schien irgendwo in der Kabine geblieben zu sein. Die zuerst wenig überzeugende TuRU konnte sich den FCM beinahe zurechtlegen. Die Folge: Düsseldorf schaffte durch zwei schnelle Treffer (58./61.) die Wende zum 3:1 und gewann am Ende verdient mit 3:2 (1:1). Der Anschlusstreffer von Benjamin Schütz setzte zwar noch einmal Kräfte frei, doch das Anrennen war nicht von Erfolg gekrönt. mid

Der ASV Mettmann kassiert im dritten Spiel die dritte Pleite

Mit solch einem schwachen Abschneiden in der englischen Woche zum Saisonauftakt haben die Verantwortlichen des ASV Mettmann wohl nicht gerechnet. Drei Spiele, drei Niederlagen lautet die ernüchternde Bilanz des Landesligisten nach der jüngsten 1:3 (1:1)-Pleite gegen den FC Viersen. In der Statistik bedeutet das: null Punkte und 4:12 Tore. Anlass zu Kritik gab obendrein das undisziplinierte Verhalten von Hamza Malek und Marc Eilenberger, die beide wegen Meckerns die gelb-rote Karte sahen und frühzeitig vom Platz mussten.

Dabei begann die Partie aus Mettmanner Sicht verheißungsvoll. Neuzugang Carlos Kalloch erzielte mit seinem dritten Saisontreffer die 1:0-Führung (20.). Wie schon in den Partien zuvor zeigten die Gastgeber erneut Schwächen im Abwehrverhalten, die prompt bestraft wurden. Ein leichtsinnig vertändelter Ball bildete die Grundlage für den Ausgleich (26.). Die bis dahin dominierenden Kreisstädter zeigten sich beeindruckt und verloren ihre Linie. Im zweiten Durchgang waren acht Minuten vorbei, da zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel im ASV-Strafraum zu Recht auf den Elfmeterpunkt. Der ehemalige Wülfrather Dennis Homann verwandelte den Strafstoß zum 2:1. Einen Konter in der Schlussphase schlossen die Viersener zum 3:1 ab. K.M.