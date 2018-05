Salah El Halimi will sich mehr Zeit für seine Familie nehmen und steigt deshalb bei den Sportfreunden Baumberg aus. Unter seiner Regie erlebte der Fußball-Oberligist die erfolgreichste Saison in seiner Vereinsgeschichte.

Monheim. Zuerst sah alles nach einem ganz normalen Dienstagabend aus. Die Spieler des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg machten sich in einem lockeren Kreis warm. Alle hatten Spaß. Anschließend gab es in der großen Runde eine Analyse fürs 3:4 vom Wochenende im Spitzenspiel beim SV Straelen. Das machen sie an der Sandstraße immer so unter der Regie von Trainer Salah El Halimi. Was in diesen Minuten nur wenige wussten: Viele solcher Augenblicke mit ihm als Mittelpunkt wird es in Baumberg nicht mehr geben. Nach dem Training teilte der 41 Jahre alte Coach seinem Team offiziell mit, dass er nach dieser Saison aufhört. Die Entscheidung war für viele Spieler nicht nur eine Überraschung, sondern ein Schock. Und sie trifft den Verein in der besten Saison der Vereinsgeschichte auf der Zielgeraden bis ins Mark.

Fragen zur Zukunft beantwortete er zuletzt sehr zurückhaltend

Manche werden wohl etwas geahnt haben. Schließlich beginnt üblicherweise mit der Klärung der Trainerfrage spätestens Ende März die Planung für die nächste Saison. Das war in Baumberg diesmal anders und El Halimi antwortete auf Fragen dazu immer zurückhaltend. Seit Februar trug er den Gedanken an eine Pause mit sich herum: „Es war alles sehr intensiv. Ich habe viel für den Fußball eingesetzt und meine Familie vernachlässigt. Ich liebe den Fußball wirklich – aber meine Familie noch mehr.“

Neben seinem Hauptberuf als Angestellter bei Bayer in Leverkusen mit einem erweiterten Aufgabengebiet nahm der Sport reichlich Raum ein, zumal El Halimi und sein kleines Trainerteam teilweise unter vergleichsweise unwürdigen Bedingungen zu arbeiten hatten (haben). Ob ihm der Ausstieg schwergefallen sei? Die Antwort ist ein klares Jein. „Am schwierigsten war es, als ich den Jungs am Dienstag nach dem Training ins Gesicht schauen musste“, berichtet der Wahl-Hildener, der erleichtert wirkt: „Ich weiß ja, wofür ich mich entschieden habe.“

Die Mannschaft fiel zum größten Teil aus allen Wolken, und sie ist traurig darüber, bald nicht mehr mit El Halimi zusammenzuarbeiten. „Ich finde das persönlich sehr, sehr schade“, erklärt etwa Kapitän Ivan Pusic, „er hat diese Mannschaft immer verstanden. Salah hinterlässt eine große Lücke. Aber ich verstehe seine privaten Gründe.“ Im Namen der Mannschaft gibt er ein Versprechen ab: „Wir geben in den beiden letzten Saisonspielen noch einmal alles.“ Platz drei ist das neue Ziel.