Baumberg will in Ratingen punkten

Die Fußballer treten morgen zum Derby in der Oberliga gegeneinander an. In der Landesliga trifft Monheim auf Viersen und Mettmann auf den VfL Benrath.

Kreis Mettmann. Karl Weiß ist deutlich. „Wir müssen Robin Hömig stoppen“, sagt der Trainer von Ratingen 04/19. Der Oberligist spielt morgen (15 Uhr) gegen die Sportfreunde Baumberg – und beim Gegner ist Mittelfeldspieler Hömig der alles überragende Mann mit 22 Saisontoren. „Wenn wir sie spielen lassen“, betont Weiß, „dann kriegen wir Probleme. Das haben wir im Hinspiel gemerkt, da haben wir mit sehr viel Spielglück gewonnen. Baumberg ist ein sehr gut besetztes Team.“ Klingt fatalistisch – muss es aber nicht sein. Denn trotz Hömig ist 04/19 im Duell mit Baumberg der Favorit: „Ratingen hat das, was wir uns auch wünschen würden – nämlich 41 Punkte und Sicherheit. Die können befreit aufspielen“, findet Baumbergs Co-Trainer Francisco Carrasco.

Die Baumberger hängen mit 35 Zählern noch im Abstiegskampf drin, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Klassensturzes für die spielstarken Monheimer ziemlich gering ist. Und doch haben sie Probleme. „Man kann sagen, dass Baumberg in der Offensive deutlich stärker ist als in der Abwehr“, betont Trainer Karl Weiß. Das dürfte noch eine Untertreibung sein, angesichts der Tatsache, dass die Sportfreunde keinen Linksverteidiger und auch keine gelernten Innenverteidiger zur Verfügung haben. asch

VfB Hilden schiebt Krefeld für morgen die Favoritenrolle zu

Nach der vermeidbaren Niederlage am Gründonnerstag in Velbert gönnten sich die Fußballer des VfB 03 Hilden ein paar freie Tage. Erst am Donnerstag stand die erste Übungseinheit nach Ostern an. Mental und körperlich sind die Hildener also gut erholt, müssen jetzt allerdings wieder ihren Rhythmus finden. Ähnliche Probleme dürfte auch der morgigen Gegner VfR Krefeld-Fischeln haben. Immerhin haben die Gastgeber eine zweiwöchige Pause hinter sich. Die ist dem Umstand geschuldet, dass in der Osterwoche die Partie beim SC Düsseldorf-West wegen eines Defekts an der Flutlichtanlage abgesagt wurde. Als Nachholtermin steht der 17. Mai fest. In der Tabelle rutschten die Hildener auf den fünften Rang ab. Zwei Plätze darunter stehen die Fischelner – allerdings haben sie ebenfalls 41 Punkte auf dem Konto und eben noch die Partie gegen den SC West in der Hinterhand.

Grund genug für VfB-Trainer Marcel Bastians, die Gastgeber kurzerhand zum Favoriten zu erklären. „Es wird eine schwere Aufgabe, aber wir freuen uns darauf“, betont der 34-Jährige und hebt die individuelle Qualität der Krefelder Mannschaft hervor. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Kevin Breuer, der bislang mit 15 Treffern notiert ist und damit Rang drei in der Torjägerliste der Oberliga einnimmt. Im torreichen Hinspiel stellte er mit dem Tor zur 4:2-Führung die Weichen zum Krefelder-Sieg – der Anschlusstreffer von Jannik Weber eine Viertelstunde vor dem Abpfiff reichte nicht. bs

ASV Mettmann geht entspannt ins Duell mit dem VfL Benrath

Einen guten Lauf hatten in den vergangenen Wochen der ASV Mettmann. Sechs Siege in sieben Partien lautete die erfreuliche Bilanz. Als derzeitiger Tabellensechster haben die Mettmanner als Aufsteiger das Soll mehr als erfüllt und können den nächsten Landesliga-Begegnungen recht entspannt entgegensehen. Das wertet auch Trainer Michael Kirschner so. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen den VfL Benrath, in das wir befreit, locker und mit viel Selbstvertrauen gehen können.“ Dagegen werden die Benrather, die nur zwei Punkte vor einem Abstiegsrelegationsplatz stehen, der Partie am Sonntag (15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) mit einigem Bammel entgegenblicken. Denn sie müssen mit aller Macht versuchen, in Mettmann zu punkten, damit für den Düsseldorfer Traditionsverein der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen gewahrt bleibt. K.M.

Der FC Monheim trifft auf wiedererstarkte Viersener

Ende März drohte der Landesligist FC Monheim nach drei Spielen in Folge ohne Sieg den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Inzwischen sind die Monheimer wieder in der Spur, denn den April begannen sie mit glatten Erfolgen – 5:0 beim TV Kalkum-Wittlaer, 3:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach, 4:0 beim VfL Jüchen-Garzweiler. In der Tabelle liegt der FCM als Vierter mit 55 Punkten auf Tuchfühlung zum Zweiten FSV Vohwinkel (57) und zum Dritten SC Velbert (56). Selbst der Spitzenreiter DSC 99 Düsseldorf (59) ist nicht enteilt. Morgen (16 Uhr) gastiert im Rheinstadion der 1. FC Viersen, der auf Rang 14 im Abstiegskampf steckt. Allerdings zeigt die Formkurve der Viersener steil nach oben, seit Steve Jäck Ende März den Trainerposten übernahm (zehn Punkte aus fünf Spielen). mroe

Anzeige